Путін хоче внести мільярд доларів із заморожених активів РФ до "Ради миру", але є нюанс

Путін зазначив, що перерахує гроші до «Ради миру» саме для для Гази.

путін

Путін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив, що перерахує один мільярд доларів із заморожених у США активів, конфіскованих як покарання за повне вторгнення Путіна в Україну у 2022 році, до створеної Дональдом Трампом «Ради миру» саме для Гази.

Про це пише видання Die Welt.

«Ще до того, як ми з’ясуємо питання участі в Раді миру та її роботі, враховуючи особливі стосунки Росії з палестинським народом, я вважаю, що ми могли б перерахувати один мільярд доларів із російських активів, заморожених за попередньої адміністрації США, до Ради миру», — сказав Путін на зустрічі з Радою безпеки Росії.

Путін заявив, що пропозицію обговорювали зі США, і що він планує продовжити розмову у четвер на зустрічі з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві.

Очільник Кремля також заявив про свою готовність використовувати заморожені в США активи для відновлення пошкоджених регіонів України. Він не уточнив, чи мав на увазі регіони під контролем Росії чи України.

Нагадаємо, Трамп планує в Давосі підписати угоду про створення «Ради миру».

