Путін може використати конфлікт США та Ірану у війні проти України: аналітик спрогнозував наслідки

Путін хоче використати конфлікт Ірану та США у війні проти України / © ТСН

Президент США Дональд Трамп оголосив про «завершення бойових дій» у Перській затоці. Проте, за словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, це лише процедурний хід для обходу Конгресу, а не реальний мир. Ормузька протока залишається заблокованою, переговори в глухому куті, а світова економіка готується до тривалого шоку.

Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

Юридичний трюк замість перемоги

Рішення Трампа від 1 травня — це юридичний маневр, щоб обійти конституційний дедлайни Конгресу. Фактично, війна не закінчилася: Ормузька протока перекрита, а дипломатичні канали через Пакистан не дають результатів.

За словами аналітика, Трамп потрапив у «психологічну пастку». Знявши внутрішній тиск з боку Конгресу, він парадоксально дав Ірану сигнал, що поспішати нікуди.

Позиція Ірану

Ігор Семиволос пояснив, що Іран діє за концепцією маслахату — відступу від принципів заради виживання системи. Тегеран демонструє готовність до розмов, але не збирається капітулювати.

Колапс режиму в найближчі пів року малоймовірний. Продовольчі картки стали інструментом контролю, а не слабкості. Нове керівництво Корпусу вартових ісламської революції легітимізується через жорсткість, тому жодна сторона не може зробити крок назустріч першою.

Російський інтерес: Україна в обмін на Іран?

Москва активно пропонує себе як посередника, але Вашингтон ці пропозиції відкидає. Путін не прагне врятувати Тегеран — його мета інша.

Використати кризу в Затоці як важіль тиску на Захід щодо України. Зберегти баланс між Іраном, Ізраїлем та країнами Перської затоки. Заморожений конфлікт в Ірані для РФ кращий за будь-яке завершення, адже він відтягує ресурси США.

Економічний зашморг та виборчий календар

Світова економіка адаптується до закритої протоки «нелінійно» — кожен наступний місяць коштує дорожче. У США ціни на бензин вже перевищили $4, що є критичним для Трампа перед проміжними виборами в листопаді 2026 року.

«Трамп зламається першим — виборчий календар є жорстким обмежувачем. Горизонт терпіння Вашингтона — 3-4 місяці, Тегерана — 6-9 місяців», — вважає Ігор Семиволос.

Прогноз аналітика

Найімовірніший сценарій на найближчі пів року — структурна безвихідь. Обидві сторони заблоковані психологічно: его Трампа проти потреби КВІР подати будь-який вихід як перемогу.

Єдине, що може розірвати це коло — некерований економічний шок у США ближче до осені. Тоді можливий формат «взаємного припинення без формальної угоди», який дозволить обом лідерам зберегти обличчя.

«Для України в цій картині одне принципове спостереження: заморожений іранський конфлікт є для Росії кращим сценарієм, ніж будь-яке швидке завершення. Саме тому Москва не зацікавлена у сприянні угоді, попри публічну риторику про посередництво», — наголосив Ігор Семиволос.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

