Путін хоче заховати частину російських підприємств в Африці: в чому причина

Володимир Путін на саміті "Росія - Африка" / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність перенести частину промислових підприємств до африканських країн в умовах численних санкцій, запроваджених проти економіки РФ через війну в Україні. Російський диктатор не уточнив, які саме підприємства збирається заховати в Африці і чи причиною є тільки західні санкції чи також удари українських далекобійних безпілотників.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Про можливе перенесення промислових підприємств до Африки Путін заявив на форумі «Росія — Африка». За його словами, російські компанії мають значний інвестиційний потенціал, а співпраця з африканськими країнами відповідає інтересам Москви.

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«Це повністю відповідає інтересам Росії, особливо в умовах сьогоднішнього дня, коли до російської економіки, до російських підприємств застосовуються численні санкції», — сказав російський президент.

Він наголосив, що інвестиції в африканські країни мають бути надійно захищені, а підприємства повинні працювати незалежно від змін зовнішньополітичної ситуації.

Водночас Путін не пояснив, чи планує Росія використовувати африканські майданчики насамперед для обходу західних економічних обмежень, чи розглядає їх також як спосіб убезпечити виробництва від інших загроз. Зокрема, він не згадав про українські далекобійні удари по російських підприємствах.

Африка хоче розвивати власну промисловість

Заява Путіна пролунала у відповідь на виступ президента Бурунді Евариста Ндайішімійє. Той наголосив, що африканські країни не хочуть обмежуватися експортом сировини та імпортом готової продукції.

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За словами Ндайішімійє, континент має розвивати власний промисловий потенціал, модернізувати сільське господарство, зміцнювати енергетичну інфраструктуру та логістику, а також інвестувати в дослідження й технології.

Він підкреслив, що Африка повинна перетворитися на повноцінний центр виробництва та збуту, а не залишатися лише ринком споживання.

Для Москви така стратегія створює можливість розширити економічну присутність на континенті, використовуючи місцеві виробничі майданчики для розвитку промислової кооперації.

Що Росія пропонує Африці?

Напередодні Путін заявив, що Росія нібито досягла значних успіхів у розвитку високих технологій і готова передавати свої напрацювання африканським партнерам. Про це він говорив на зустрічі з лідерами 22 африканських держав, зокрема Ефіопії, Зімбабве та Малі.

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Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков також заявив про готовність російських компаній організовувати виробництво в африканських країнах у межах промислової кооперації. Серед перспективних напрямків він назвав фармацевтику та IT-рішення.

Глава Мінпромторгу РФ Антон Аліханов, зі свого боку, повідомив про готовність Росії спільно з африканськими державами розвивати автомобілебудування.

«Росатом», «Новатек» і «Русал» шукають можливості в Африці

До розширення співпраці з африканськими країнами долучилися й найбільші російські компанії.

Державна корпорація «Росатом» запропонувала будувати плавучі атомні електростанції біля узбережжя африканських держав. У компанії розглядають такі проєкти як можливий початковий етап співпраці у сфері атомної енергетики.

Найбільший російський виробник зрідженого природного газу «Новатек» запропонував африканським партнерам власні технології виробництва, які застосовувалися в арктичних проєктах.

Тим часом алюмінієва компанія «Русал» підписала меморандум із Ганою про створення спільного підприємства з видобутку та переробки бокситів.

Нагадаємо, російська економіка дедалі сильніше потерпає від величезних витрат на війну, високих ставок, дефіциту працівників і санкцій. Водночас Кремль поки зберігає можливість фінансувати армію, а одним із ключових факторів залишається високий рівень світових цін на нафту.

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