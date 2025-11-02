Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін хоче залишатися при владі до 2050 року, після чого передати посаду своєму синові Івану, якому зараз 10 років.

Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Видання нагадало, що у приватній розмові Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін обговорювали довголіття та можливість дожити до 150 років.

Тоді Сі зазначив: «Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні у 70 років ти все ще дитина». Путін відповів: «Органи людини можна безперервно пересаджувати. Чим довше ти живеш, тим молодшим стаєш і навіть чогось досягаєш».

Видання також цитує журналіста Іллю Давлячина, який у своєму розслідуванні про плани Путіна щодо спадкоємства стверджує, що російський лідер збирається правити майже до 100 років, одночасно готуючи наступника — Івана, який є сином Аліни Кабаєвої.

«Ми навіть знаємо, до якого віку Путін хоче дожити — 97 років. Це 2050 рік. Це просто — тоді його старшому синові Івану виповниться 35 років, вік, коли можна буде обрати на посаду президента [Росії]», — заявив журналіст.

Щоправда, Путін публічно не визнає ні своїх дітей, ні стосунків з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою, матір’ю Івана.

Як відомо, чинна конституція РФ, переписана 2020 року з «обнуленням» термінів Путіна, дозволяє йому залишатися президентом до 2036 року. Яким чином господар Кремля збирається продовжити цей термін, британський таблоїд не пояснює.

За тривалістю правління Путін вже перевершив Піночета (17 років), Кім Чен Іра (17 років), Беніто Муссоліні, індонезійського диктатора Сухарто (20 років) та Ніколає Чаушеску, який очолював Румунію 24 роки.

До кінця п’ятого терміну Путін може обійти Мао Цзедуна, а у разі шостого — наздогнати Франсіско Франко (Іспанія) та Антоніу ді Салазара (Португалія), кожен із яких правив по 36 років.

Якщо ж Путін дійсно залишиться при владі до 2050 року, він обжене Муаммара Каддафі (42 роки), Кім Ір Сена (46 років) і Фіделя Кастро (49 років) і стане найбільш «довгограючим» правителем Росії з часів Івана Грозного, який правив 50 років (включаючи дитячий вік).

Оточення Путіна активно займається питаннями продовження життя російського президента, а МОЗ у вересні було доручено в терміновому порядку зібрати всі доступні наукові розробки щодо боротьби зі старінням, писала минулого року The Times з посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

За даними видань, проектом «ліки від старості» займається 77-річний Михайло Ковальчук, одним із близьких друзів Путіна, який очолює Курчатовський науково-дослідний ядерний інститут. Крім того, у ньому бере участь старша дочка Путіна, лікар-ендокринолог Марія Воронцова.

Нагадаємо, раніше французьке видання Le Monde писало, що на тлі державних інвестицій РФ у дослідження проблеми старіння стає очевидним, що кремлівський диктатор мріє про безсмертя.