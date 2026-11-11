Путін хоче жити вічно: близький союзник диктатора РФ працює над можливість подовження життя

Путін / © Associated Press

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Близький соратник Путіна, Михайло Ковальчук, який очолює один із найбільших державних науково-дослідних центрів Росії повідомив про масштабну дослідницьку програму продовження людського життя.

Для цього науковці вивчають процеси старіння приматів, зокрема літніх мавп, щоб простежити всі етапи вікових змін і знайти способи подовження періоду здорового життя, пише Bloomberg.

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«Ми зараз проводимо скринінг літніх мавп, щоб вивчити всі етапи старіння», — сказав Ковальчук.

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За його словами, до досліджень залучили понад 7 тисяч приматів. Серед них є особлива група старших мавп віком від 20 до понад 30 років, яку він назвав «унікальною».

Науковці Інституту Курчатова в Москві досліджують тварин віком приблизно від 18 до понад 30 років. Зокрема, проводять біохімічний, структурний і судинний аналізи, а також вивчають мозок приматів.

Путін давно цікавиться можливістю продовження життя

Тема довголіття вже тривалий час перебуває в полі інтересів Путіна. Минулого місяця йому виповнилося 74 роки.

Зокрема, 2025 року під час неформальної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка потрапила у відкритий мікрофон, Путін обговорював перспективу того, що люди зможуть жити до 150 років. У цій розмові також згадувався лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

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Інтерес до теми довголіття виявляють і представники родини російського президента. У жовтні старша донька Путіна Марія Воронцова, ендокринологиня, яка займається дослідженнями генетики, виступила в Московській школі управління «Сколково».

Цей навчальний заклад відкрив лабораторію довголіття. Під час виступу Воронцова розповідала про можливості медицини сприяти збільшенню тривалості життя людини.

Водночас спроби вийти за природні межі людського життя вона назвала прагненням «обдурити Бога або природу».

Михайло Ковальчук має давні зв’язки з Путіним. Його характеризують як близького друга російського президента та неформального радника з наукових питань, зокрема у сфері генетики.

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Його брат Юрій Ковальчук — мільярдер і банкір, який також давно входить до оточення Путіна та є помітною фігурою в найближчому колі російського президента.

Інститут Курчатова належить до провідних державних наукових центрів Росії. Його дослідницька діяльність охоплює ядерну енергетику, фізику, генетику та біомедичні технології.

Михайло Ковальчук керує установою від 2005 року. Спочатку він обіймав посаду директора, а згодом став президентом інституту.

Раніше повідомлялося, що донька диктатора Путіна Марія Воронцова стала однією з ключових учасниць російських досліджень, присвячених радикальному подовженню людського життя.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін опинився у заручниках власної параної та відірваності від реальності, оскільки понад усе боїться фізичного усунення.

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