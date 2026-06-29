Путін копіює тактику нацистів: експертка пояснила, чому Росія атакує українські святині

Путін / © Associated Press

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Росія дедалі частіше завдає ударів по українських храмах, монастирях, синагогах та інших релігійних пам’ятках, використовуючи тактику, яку свого часу застосовувала нацистська Німеччина.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на дослідницю Атлантичної ради (Atlantic Council) Мерседес Сапуппо, яка документує воєнні злочини РФ в Україні.

За словами експертки, Кремль цілеспрямовано атакує об’єкти культурної та духовної спадщини, щоб деморалізувати українське суспільство і знищити його ідентичність.

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«Напади на релігію і культурну спадщину є частиною російської стратегії деморалізації та руйнування громад», — зазначила вона.

Сапуппо проводить паралелі з політикою Третього рейху, коли нацисти переслідували релігійні громади та знищували символи християнської й єврейської культури. На думку дослідниці, сьогодні Росія використовує схожі методи, атакуючи церкви, монастирі, мечеті та вбиваючи або переслідуючи релігійних діячів.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Одним з останніх прикладів стала російська атака на Києво-Печерську лавру — пам’ятку Світової спадщини ЮНЕСКО та один з найважливіших духовних центрів православного світу.

За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже пошкодила понад 500 культурних і релігійних об’єктів в Україні.

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Сапуппо наголошує, що такі удари не є випадковими, а є частиною довгострокової кампанії зі знищення української культурної та духовної спадщини.

Історія повторюється

Особливий символізм, за словами експертки, має атака саме на Києво-Печерську лавру. Під час Другої світової війни комплекс уже зазнав руйнувань у період нацистської окупації Києва. Тепер, через 85 років, одна з найвизначніших святинь України знову стала мішенню для агресора.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро порівняв російський удар по лаврі з можливою атакою на собор Нотр-Дам у Парижі.

«Для нас, французів, це рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму», — заявив він.

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У США готують нові санкції

На тлі атак Росії на релігійні об’єкти група американських конгресменів просуває законопроєкт Countering Russia’s War on Faith Act. Документ передбачає посилений моніторинг переслідування християн, мусульман і юдеїв на окупованих територіях України, а також санкції проти російських посадовців, причетних до таких злочинів.

У Конгресі зазначають, що за час повномасштабної війни Росія вбила понад 50 українських священників, пасторів та інших релігійних діячів, а багатьох інших викрала, катувала або незаконно утримує.

Це може стати ще одним воєнним злочином

За словами Сапуппо, удари по релігійних пам’ятках можуть стати додатковими доказами у справах Міжнародного кримінального суду.

Римський статут МКС прямо забороняє навмисні атаки на будівлі, які використовуються для релігійних, культурних, освітніх або гуманітарних цілей.

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Експертка вважає, що систематичне знищення української культурної та духовної спадщини є частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на стирання української ідентичності та залякування населення.

Водночас важливо зазначити, що порівняння сучасної російської тактики з діями нацистської Німеччини є оцінкою експертки Мерседес Сапуппо, наведеною у публікації Forbes, а не встановленим юридичним фактом.

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