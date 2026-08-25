Путін "ламає" закони, щоб залишити лояльних "пенсіонерів" при владі у Кремлі — ISW

Путін переписує російські закони заради свого оточення / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін продовжує практику ручного управління віком держслужбовців задля збереження свого найближчого оточення. Черговим кроком стало продовження повноважень голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна до 7 серпня 2027 року.

Про це пише ISW.

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Путін продовжує призначати літніх людей зі свого оточення на ключові посади

Згідно з даними, Бастрикін очолює відомство з 2010 року, а в серпні 2026 року йому виповниться 73 роки, що відповідає стандартному обов’язковому пенсійному віку.

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Утім, ще у березні 2021 року Путін підписав закон, який скасовує обов’язковий пенсійний вік для високопосадовців, призначених президентом, дозволяючи їм обіймати посади після 70 років.

Ба більше, у жовтні 2024 року Кремль вніс зміни до ще одного закону, згідно з якими службовець Слідчого комітету може перебувати на посаді до 65 років, що спершу робилося виключно задля утримання Бастрикіна на цій позиції до досягнення 70-річного віку.

На думку аналітиків, подібні кадрові маніпуляції свідчать про намагання глави Кремля втримати старіючий склад лоялістів на ключових напрямках.

Неодноразове продовження Путіним терміну повноважень Бастрикіна, ймовірно, свідчить про те, що Путін продовжуватиме використовувати керівництво Бастрикіна Слідчим комітетом для підтримки ескалації кампанії з націоналізації російських економічних активів та збереження пріоритетів Путіна у сфері внутрішньої правоохоронної діяльності.

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Путін дав наказ захопити три міста України

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, президент Росії Володимир Путін продовжує встановлювати нереалістичні терміни для захоплення Донецької області через нерозуміння реалій поля бою.

Зокрема, керівництво РФ ставить за мету взяти під контроль міста Костянтинівка, Слов’янськ і Краматорськ, які входять до укріпленої оборонної лінії «Фортечний пояс». З 2022 року Кремль уже ставив численні терміни для цієї цілі, проте жоден із них не був виконаний, а на тлі сповільнення просування на фронті нові дедлайни залишаються відірваними від реальності.

Водночас, за інформацією ЗМІ та українського керівництва, Кремль готується до нової хвилі мобілізації приблизно 300 тисяч військовослужбовців, яку планують оголосити після вересневих виборів до Державної Думи, зокрема, для посилення позицій на Донбасі. Аналітики зазначають, що Путін продовжує вірити у перемогу попри удари по російському тилу, проте видання The New York Times припускає, що у разі недосягнення повного контролю над регіоном до осені 2027 року може зрости ймовірність переговорів.

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