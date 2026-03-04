Путін лякає ЄС газовим ембарго: що задумали у Кремлі

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати війну в Ірані, щоб змусити Євросоюз переглянути плани щодо відмови від російського палива. Він погрожує самостійно зупинити постачання газу до Європи ще до того, як там почнуть діяти нові санкційні обмеження.

Про це з посиланням на інтерв’ю Путіна пише російське видання «Агентство. Новости».

Газовий шантаж на тлі війни в Ірані

За словами російського диктатора, Євросоюз планує найближчим часом запровадити обмеження на закупівлю газу з РФ, а 2027 року повністю його заборонити. Через це Москва розглядає варіант самостійно перекрити вентиль, щоб перенаправити ресурси на нові ринки, які відкриваються через близькосхідну кризу. Путін також висловив упевненість, що американські компанії покинуть європейський ринок і підуть туди, де платять більше.

«Можливо, нам вигідніше просто зараз припинити постачання на європейський ринок. Піти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитися», — заявив він.

Падіння газового впливу Росії

Свої погрози очільник Кремля наразі називає лише «думками вголос», проте він уже пообіцяв доручити уряду РФ опрацювати це питання разом з енергетичними компаніями. Журналісти ж зазначають, що насправді Росія вкрай зацікавлена у європейському ринку, адже продавала там паливо значно дорожче, ніж до Китаю.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення до України частка російського трубопровідного газу в європейському імпорті катастрофічно впала — з 40% 2021 року до мізерних 6% — 2025-го. Тепер Росія посідає лише четверте місце серед постачальників, поступаючись Норвегії, США та країнам Північної Африки.

Нагадаємо, від початку військових дій в Ірані ціни на російську нафту, що відвантажується на експорт, зросли разом зі світовими. Але це не допомогло країні-агресорці, адже на російську нафту немає попиту — покупці вимагають величезних знижок.