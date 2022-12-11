Путін лякає Захід тим, що після нього Росія стане ще небезпечнішою — ексдепутат Держдуми

Президент Росії Володимир Путін навмисне демонструє країнам Заходу небезпечну альтернативу зміни влади у РФ - главу Чечні Рамзана Кадирова і російського бізнесмена, засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це говорив в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман колишній депутат Держдуми РФ, який набув українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов.

"Путін дуже доброзичливо підтримує фон про те, що "якщо не я, то Пригожин, Кадиров". Він активно це робить. Він завжди говорив, що "я найбільш європеїзований і найбільш передбачуваний, зрозумілий лідер. Якщо не я, то буде ще гірше", - описує ситуацію він.

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За словами Пономарьова, Путін не приховує перед Заходом своїх диктаторських нахилів, але демонстративно обіцяє, що в разі його усунення від влади на його місце прийде той, хто буде значно гіршим.

“Ця історія на Захід діє. І саме тому нам важливо сформулювати альтернативу. Нам важливо відповідати на запитання: якщо не Путін, то хто? Якщо не путінізм, то що?" – наголосив ексдепутат Держдуми.

Окрім того, на його думку, країни Заходу дуже бояться неконтрольованого розпаду Росії на багато маленьких уламків.

“Емоційно абсолютно зрозуміла теза, а раціонально – контрпродуктивна. Вона посилює побоювання Заходу, що перемога України означатиме хаос в ядерній Росії з усіма подальшими наслідками", – вважає Пономарьов.

Нагадаємо, у Росії свій вплив посилює провоєнна фракція силовиків - йдеться про очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та чеченського лідера Рамзана Кадирова.

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