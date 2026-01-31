Путін максимально підвищує ставки: економіка Росії за крок до краху

Російська економіка у кризі / © Associated Press

Через падіння доходів від нафти, зростання інфляції та бюджетний дефіцит Росія не здатна витримати економічний тиск.

Про це пише видання Bloomberg.

У бюджеті РФ 2025-го утворився величезний дефіцит, який 2026 року навряд чи вдасться «закрити» через недоотримані гроші з нафтогазового сектору та загальне зниження економічної активності.

«Росія бореться зі зростанням бюджетного дефіциту для фінансування війни проти України. Бюджетні витрати цього року знову перевищать запланований рівень, якщо знадобляться додаткові витрати на війну. Кремль намагається знайти нові джерела доходу в розмірі до 1,2 трильйона рублів (16 мільярдів доларів), щоб збалансувати ключовий бюджетний показник», — зазначають журналісти.

Росія стикається зі зростаючим обмеженням доходів через зниження цін на нафту, ширші знижки на сиру нафту та логістичні труднощі, що посилюються жорсткішими санкціями. Водночас ліквідні резерви суверенного фонду добробуту зараз близькі до мінімуму, необхідного для забезпечення фінансової стабільності, що змушує уряд фінансувати дефіцит бюджету виключно за рахунок нових запозичень.

За прогнозами української розвідки, 2026 рік принесе Росії ще більші економічні проблеми — посилиться ризик рецесії, зросте інфляційний тиск, податкова база звузиться, а «тіньовий» сектор економіки розшириться.

Падіння нафтогазових доходів змусило Росію тричі переробляти державний бюджет і вп’ятеро збільшити дефіцит. Про це заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. За його словами, економіка Кремля 2026 року опинилася ослабленою як ніколи від початку війни.

«Ми фіксуємо також зростання заборгованості з виплати заробітної плати співробітникам навіть стратегічних підприємств і підприємств ВПК на майже 10 млн дол. У порівнянні з 2024 роком цей показник зріс на 88%», — підкреслив Луговський.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії триває підготовка до масштабного закриття підприємств малого та середнього бізнесу через бюджетну кризу, спричинену війною. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки Кремль вкотре обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.