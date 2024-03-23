"Путін мав це почути": екс-посадовець Пентагону прокоментував відправку іноземних військ в Україну

На думку Джима Таунсенда іноземні війська дозволять ЗСУ вивільнити резерви для відправки на фронт, які зараз виконують задачі в тилу.

Макрон заявив, що "не виключає" відправлення іноземних військових в Україні. Таке формулювання залишило достатньо двозначності, тому неможливо сказати, чи то була політична заява, чи реальні плани. Але необхідно зазначити, що подібні слова пролунали вперше в публічному полі.

Таку заяву зробив колишній заступник помічника міністра оборони США з питань НАТО і європейської політики Джим Таунсенд в інтерв'ю Голосу Америки.

"Це привернуло увагу Путіна до того, що країни, і не лише Франція, а й інші союзники також розглядають можливість ввести війська в Україну не для боротьби з росіянами, а для допомоги у підготовці українських сил чи для того, щоб перебрати завдання від українських військ у тилових районах, які вони можуть виконувати", – сказав Таусенд.



На його думку, це дозволить відправити на фронт додаткові підрозділи українських військових, які зараз виконують завдання у тилу.

"Думаю, це те, що Путін мав почути. Очевидно, це пограло на його нервах, тому що Путін повернувся, трясучи ядерною шаблею, намагаючись усіх налякати", – вважає екс-посадовець.

Він додав, що було б ще краще, якби після заяви Макрона лідери інших європейських країн утрималися від коментарів і не поспішали заявляти, що не збираються відправляти війська в Україн. Можливо так би й було, якби Макрон попередньо обговорював свої плани з союзниками. Але Макрон їх настільки здивував, що дехто не зміг промовчати.

"І що важливо, я думаю, що Путін та інші європейські країни знають, що Європа серйозно ставиться до того, що відбувається в Україні. Нам потрібно сказати іншим союзникам, щоб вони заспокоїлися, залишили реакції при собі та працювали над цим питанням", – зауважив Таусенд.

Він додав, що сподівається, що НАТО "тихенько розробляє креативні рішення" щодо закупівлі зброї, яку потім можна відправити в Україну.

Нагадаємо, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв назвав заву Макрона значним підвищенням ставок і новою главою у наших відносинах з європейськими країнами.

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