Путін мав рацію, коли сказав, що Росія розвалиться — політолог про несподівану заяву диктатора

Російський диктатор Путін шантажує світ розпадом Росії. Але саме це і чекає на країну-агресорку після програшу у війні.

Російський диктатор Володимир Путін та його прихвостні почали публічно говорити про можливість розпаду Росії. Так вони намагаються залякати Захід, але насправді саме це і чекає на РФ.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк для 24 каналу.

За його словами, Путін дуже доречно сказав в інтерв'ю своїм пропагандистам, що Росія може розпастися. І це дійсно подвиг України, адже ще рік тому росіяни були впевнені, що Київ впаде, а тепер самі сумніваються в майбутньому Росії.

"Вони цим шантажують світ. Типу, а що там ви робитимете з десятками різних частин. А нам цього не треба. Можна на 2 частини поділити. Чи на 4 – 5. Залежно від розташування ядерної зброї. Можна на південь і північ поділити. Але ця "тушка" має бути розділена. Вона занадто агресивна, щоб бути в клубі цивільних, нормальних держав", – сказав Давидюк.

Він переконаний, що Путін – це суміш Горбачова та Ніколая 2, мовляв, такий типаж політиків завжди приводить до розвалу держави. Крім того, Росія побудована на досягненнях тих держав, які вони змогли колонізувати, зокрема, усі найбільші інфраструктурні досягнення та інновації в СРСР робили українці.

"Московія – не Росія. Вони самі це казали. От Чечня — там ніколи російською мовою не розмовляли. А Сахалін — там російське щось взагалі було? Чи Сибір — ходять з китайськими обличчями і намагаються говорити шаманською мовою, яку називають російською", – сказав Давидюк.

Політолог переконаний, що Росія заслужила на зовнішнє управління. Та й найкращі для неї правителі завжди були іноземцями, а Україна "однозначно має взяти участь у виборі наступного правителя розділеної Росії".

Нагадаємо, колишній очільник Генштабу Британії генерал Річард Даннатт вважає, якщо Україна здійснить успішний контрнаступ, а російська армія розвалиться, то диктатора РФ Володимира Путіна можуть вигнати з Кремля.

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