У Британії заявили, що вже розроблено всі можливі варіанти відповіді Путіну на застосування хімзброї в Україні

У Британії заявили, що вже розроблено всі можливі варіанти відповіді Путіну на застосування хімзброї в Україні

У Британії кажуть, що такі речі виходять за всі рамки, тому застосування хімічної зброї матиме відповідь.

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі після інформації про хімічну атаку з боку окупантів в Маріуполі заявив, що Захід розглядає "всі варіанти" відповіді, якщо це підтвердиться.

Про це повідомляє Sky News.

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За словами Хіппі, наразі британський уряд "не зміг перевірити" повідомлення про застосування хімічної зброї. Однак, якщо це доведуть, "Президент Путін повинен знати, що на столі вже лежать всі можливі варіанти того, як на це відповість Захід".

"Важливо визнати, що ці речі можуть бути використані різними способами: від сльозогінного газу, який є засобом проти масових заворушень, до абсолютно руйнівних систем смертельної хімічної зброї", – наголосив Міністр збройних сил Британії.

Хіппі підкреслив, що такі речі виходять за всі рамки, тому застосування хімічної зброї матиме відповідь, "і є різні варіанти того, якою може бути ця відповідь".

Міністр також наголосив, що українські військові в Маріуполі показали "дивовижний героїзм" у боротьбі з Росією.

"Я думаю, що вони дивовижні люди, і вони втілюють все, чим ми захоплювалися в Збройних силах України за останні шість тижнів" - заявив Хіппі.

Нагадаємо, 11 квітня ввечері з'явилася інформація, що російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов". Однак офіційного підтвердження наразі цього факту немає.

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