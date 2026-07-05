"Путін має номер Зеленського": у Польщі сказали, від чого залежить завершення війни

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що завершення війни проти України залежить виключно від волі російського диктатора Володимир Путін.

Про це він заявив в інтерв’ю фламандській газеті De Morgen, яке цитує польське видання WP Wiadomości.

За словами очільника польської дипломатії, припинення бойових дій не потребує складних міжнародних домовленостей і може відбутися негайно, якщо відповідне рішення ухвалить Кремль.

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«Якщо Путін буде готовий до миру, він може зателефонувати Володимиру Зеленському. Номер у нього є. Припинення вогню могло б набути чинності того ж дня. Але з якоїсь причини Путін не хоче миру», — наголосив Сікорський.

Що може змінити Росію

Очільник польського МЗС також заявив, що історичний досвід свідчить: внутрішні реформи в Росії та політичні поступки з боку влади відбувалися лише після невдач на полі бою.

Як приклади він навів поразку Російської імперії у війні з Японією 1905 року, виведення радянських військ з Афганістану наприкінці 1980-х років і завершення Холодної війни.

На думку Сікорського, саме військовий тиск, а не дипломатичні декларації, змушував Москву переглядати свою політику.

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Головна ціль гібридних атак РФ

Під час інтерв’ю міністр також попередив союзників про загрози, які створює Росія для Польщі.

«Польща залишається головною ціллю російської гібридної війни», — підкреслив він.

За словами Сікорського, йдеться про масштабні кампанії дезінформації, кібератаки, а також спроби саботажу критичної інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інцидент із можливими диверсіями на залізниці, після якого влада країни ухвалила рішення про закриття російського консульства в Гданську.

Очільник польської дипломатії вкотре наголосив, що саме від рішення Кремля залежить, коли завершиться війна в Україні, а міжнародна спільнота повинна й надалі підтримувати Київ та посилювати тиск на Москву.

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Нагадаємо, раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України, наголосивши, що подальше затягування конфлікту лише поглиблює втрати для російської економіки та армії.

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