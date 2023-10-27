“Путін має просити підземну броньовану камеру в Гаазі”: Піонтковський про візит ХАМАСу до Москви

Росія сама себе внесла в той список людей і керівників, які будуть до кінця життя знищуватися спеціальними структурами Служби безпеки Ізраїлю. Візит ХАМАСу до Москви — ще одне підтвердження цьому.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEDOM журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

Реакція Вашингтона

“Реакцію доволі явно висловив президент США Джо Байден у своєму історичному виступі. Він сказав дуже адресно: будь-яку організацію і будь-яку державу, яка втрутиться у війну проти Ізраїлю, він попередив цього не робити. У нашому випадку організація це Хезболла, а держава — Іран. Але ми бачимо, що вони втручаються все більш активно”, — сказав Піонтковський.

“Розрахунок цих покидьків зрозумілий. Багато хто питає, чому така жахлива жорстокість. А для того, щоб не залишити Ізраїлю іншого виходу, крім наземної операції і фізичного знищення всього 20-тисячного угруповання ХАМАСу і його керівників. Від цього Ізраїль ніколи не відмовиться”, — зазначив політичний діяч.

Рішення Служби безпеки Ізраїлю

Журналіст нагадав про останнє рішення ШАБАКу (загальна служба безпеки Ізраїлю): “Створена спеціальна структура, яка буде переслідувати всіх учасників і організаторів цього злочину до кінця днів. Питання в тому, що ці вже нікуди не підуть, а треба трохи змінити послідовність дій, як мені здається. Я вважаю, що так вирішили і Ізраїль, і США”.

“Перш за все, треба знищити ворогів більш небезпечних — Хезболлу, другого агента Ірану, який готується завдати удару з півночі, сподіваючись, що армія Ізраїлю буде закупорена в цих катакомбах. А також всю цю підступну іранську верхівку. Мені здається, що такий розвиток подій зараз неминучий”, — говорить Піонтковський.

За його словами, Росія сама себе внесла в той список людей і керівників, які будуть до кінця життя знищуватися цими спеціальними структурами ШАБАКу: “Я б на місці Путіна попросив би в когось броньовану підземну камеру в Гаазі в будівлі Міжнародного кримінального суду. Там йому буде безпечніше”.

Іран — спонсор тероризму

Політичний діяч додав, що у Ірану є ядерні боєголовки, якими вони готові знищити Ізраїль.

“Всім зрозуміло, що і ХАМАС, і Хезболла, і “Ісламський джихад”, і шиїтські структури в Сирії, і хусити — всі ці організації створені і надихаються Іраном. Днями добре висловився один із міністрів ізраїльського керівництва про те, що “потрібно вдарити по голові цій змії, а голова знаходиться в Ірані”, — резюмував Піонтковський.

Нагадаємо, до Москви з офіційним візитом 26 жовтня прибула делегація терористичної організації ХАМАС, яку очолює член політбюро організації Абу Марзук. Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер наголосив, що Абу Марзук – "людина, яка є визнаним і розшукуваним терористом".

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