Британський міністр назвав Путіна «м’ясником» / © Associated Press

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Численні згадки слів президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін є його другом, спровокували хвилю жорсткої критики. Молодший британський міністр у зв’язках з регіонами та у європейських справах Геміш Фалконер назвав Путіна «м’ясником» та відреагував на слова Трампа.

Про це пише Sky News.

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«М’ясник» Путін не є другом для Великої Британії — заява британського міністра

Президент США опублікував у соцмережі Truth Social допис, де написав під фото з Путіним «мій друг». Це сталося після того, як журналісти почули, що він звернувся до російського лідера тими самими словами під час їхньої зустрічі на історичному тристоронньому саміті в Китаї минулого четверга.

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Британський міністр Геміш Фалконер поповнив лави політиків, які засудили як висловлювання Трампа, так і дії очільника Кремля. В ефірі телеканалу Sky News урядовець назвав Путіна «м’ясником» і розкритикував «варварську, незаконну війну Росії».

«Ціна виявилася надзвичайно високою, і, мабуть, найвищою саме для тієї країни, яку представляє ця людина. Росія жахливо страждає від війни, яка є незаконною. Вона жорстока. Вона позбавляє російську молодь величезної кількості можливостей, про що можна почути безпосередньо від них самих. То чи міг би Володимир Путін бути моїм другом? Ні. І він також не є другом для Великої Британії», — заявив Фалконер.

Відповідаючи на запитання, чи планує британський уряд донести свою позицію щодо заяв про «дружбу» до Вашингтона, Фалконер додав:

«Прем’єр-міністр регулярно спілкується з президентом і абсолютно не стримує себе у висловлюваннях, передаючи всю глибину почуттів, які Велика Британія загалом має щодо вторгнення Росії в Україну».

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Володимир Путін: останні новини

Нагадаємо, за даними видань The Moscow Times, а також аналітиків New Eurasian Strategies Centre, Володимир Путін замість пошуку одного наступника вибудовує нову систему влади на «автопілоті».

Він розподіляє щоденне управління між 13 лояльними молодшими технократами та «намісниками», серед яких Денис Мантуров, Ігор Краснов, Олександр Новак, Максим Орєшкін та Олексій Дюмін, поступово відсуваючи на другий план представників «старої гвардії» на кшталт Михайла Мішустіна.

Водночас сам Путін залишає за собою контроль над силовиками та роль головного арбітра, не даючи жодному з угруповань зосередити надмірний вплив.

Крім того, за оцінкою Atlantic Council, російська система набуває феодальних рис: стратегічні посади в держуправлінні та бізнесі отримують діти близьких друзів Путіна і його власні родичі — зокрема двоюрідна племінниця Анна Цивільова, доньки Катерина Тихонова й Марія Воронцова, а також віцепрем’єр Дмитро Патрушев. Путін підтримує постійне суперництво між цими кланами, щоб уникнути появи самостійних центрів впливу та потенційних загроз для себе.

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