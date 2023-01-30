Путін миттєво отримав би відповідь: політолог прокоментував погрози Джонсону ракетним ударом

Кремлівський диктатор озвучив погрозу після того, як тодішній прем'єр попередив, що війна для Кремля буде "цілковитою катастрофою" під час "дуже тривалої" розмови в лютому 2022 року.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року пригрозив використати ракети проти його країни. Оскільки Україна – це місце можливостей, Борис Джонсон прийняв рішення допомагати їй для укріплення східного флангу від Росії.

Про це розповів політолог Микола Давидюк у коментарі 24 каналу. За його словами, Борис Джонсон – далекоглядний політик, а тому підтримує Україну, щоб за 10 – 20 років не було загрози для Великої Британії.

Микола Давидюк переконаний, що Путін дійсно міг погрожувати Борису Джонсону й від експрем'єра Великої Британії згодом варто буде ще очікувати цікавих новин.

Політолог впевнений, що допомога Україні ґрунтувалась не тільки від страху перед російськими ракетами, а й в щирій любові до України. На думку Давидюка, Борис Джонсон розуміє, що Україна – це місце сили та різного роду можливостей.

"Його любов полягала не тільки в страху отримати ракети, його любов до України полягала й в суті самої любові до України, тому що він бачить, що це – місце сили. Це місце, з одного боку, політичних можливостей, це місце військових можливостей, ну і це місце, де вирішується доля світу", – сказав він.

На думку політолога, Джонсон глибоко розумів ситуацію в Україні й боявся російської загрози через 10-20 років. Давидюк також зазначив, що стратегічне партнерство України та Великої Британії базується на підтримці східноєвропейського флангу, щоб протистояти потенційній загрозі що наростає.

"Я більш ніж упевнений, що Джонсон бачить, що це останні конвульсії Росії, й тут саме (треба – ред.) погасити той військовий потенціал, який був створений в Радянському Союзі та якраз його знищити, зачистити й довести до нульової загрози", – сказав Микола Давидюк.

За словами політолога, якби Росія дійсно наважилась б запустити ракети на Велику Британію, то війна проти України могла б і не розпочатись, бо тоді б британська ППО збила б ці ракети в Європі, а до Путіна прилетіла б відповідь, знищивши його. У такому випадку, Велика Британія перемогла б, не допустивши війни на своїй території, й поклала б край Путіну та його режиму.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова британського експрем'єра Бориса Джонсона про те, що Путін погрожував йому ракетним ударом. У Кремлі стверджують, що мовляв, це неправда, а слова Джонсона там назвали "брехнею".

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