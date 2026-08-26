Путін може повторити долю Гітлера: що саме спрогнозував диктатору американський розвідник

Путін / © Associated Press

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Американський розвідник і морський піхотинець Метью Семпсон, який від 2022 року добровольцем долучився до Сил оборони України, вважає, що російський очільник Володимир Путін може завести РФ настільки далеко у війні, що це завершиться фактичним крахом країни. За його словами, російський президент, як і Адольф Гітлер свого часу, може не усвідомлювати масштабу катастрофи, до якої ведуть його власні рішення.

Про це Семпсон розповів 24 Каналу.

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«Путін готовий зруйнувати власну країну»

Американський військовий вважає, що головна небезпека полягає в тому, що російський лідер не бачить реального стану справ і вірить у створену ним самим картину світу.

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«Я думаю, він готовий зайти так далеко, щоб зруйнувати власну країну, і зробить це так, що сам не побачить це саме так», — сказав Семпсон.

Він порівняв ситуацію з рішенням Гітлера розпочати війну проти Радянського Союзу. За словами Семпсона, німецький диктатор не сприймав свій курс як шлях до гарантованої поразки, хоча наслідки його рішень зрештою стали катастрофічними для країни.

На думку американського розвідника, Путін може продовжувати війну до моменту, коли Росія опиниться перед повною поразкою.

«Я щиро вважаю, що Путін доведе це рівно до того моменту, де буде повна гарантована поразка Російської Федерації», — заявив він.

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Росія може не відновитися десятиліттями

Семпсон висловив сподівання, що наслідки нинішньої політики Кремля позбавлять Росію можливості швидко відновити свій військовий потенціал.

За його словами, йдеться про те, щоб Російська Федерація не могла повернутися до тієї самої агресивної політики через 10 чи 20 років.

Він навів приклад післявоєнної Німеччини, яка після краху нацистського режиму перестала бути загрозою для сусідів, а згодом стала союзником і партнером інших європейських держав.

На думку Семпсона, Росія зараз може проходити схожий історичний етап.

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«Він вірить у власну пропаганду»

Окремою проблемою Семпсон назвав відірваність російського керівництва від реальності.

«Він вірить у власну пропаганду, вірить у власну брехню і не хоче дивитися на правду та реальність», — сказав американський військовий про Путіна.

При цьому, за його словами, дії Кремля свідчать про байдужість влади до долі власних громадян. Наслідки війни особливо відчувають мешканці віддалених регіонів Росії, звідки значна кількість людей вирушає на фронт.

Семпсон зазначив, що в суспільстві поступово накопичуються втрати та невдоволення — через загибель родичів, їхнє зникнення або потрапляння в полон.

На його думку, критична маса таких проблем зрештою може призвести до масштабних внутрішніх потрясінь у Росії.

«Коли всього цього накопичується так багато, зрештою це призводить до якоїсь революції», — вважає Семпсон.

Американський доброволець також провів паралель із подіями, які відбувалися в Україні десятиліття тому, коли суспільство зрештою вирішило відійти від системи, яку більше не сприймало.

Нагадаємо, за словами експредставника Дональда Трампа щодо України генерала Кіта Келлога, диктатор РФ Володимир Путін не зупинить війну в Україні, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку..

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