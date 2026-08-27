Путін може раптово поставити крапку у війні в Україні, чекати недовго: The Atlantic назвало можливий рік

Володимир Путін / © Associated Press

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Візит глави ЦРУ до Москви свідчить про те, що Росія стає дедалі небезпечнішою і США хотіли застерегти її від ескалації. Очільник Кремля Путін став більш агресивним, бо поспішає завершити війну в Україні на своїх умовах в середині 2027 року через страх появи більш проукраїнського президента Америки.

Про це йдеться в аналітичній статті The Atlantic.

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Візит голови ЦРУ відбувається у найважчий період війни

У виданні зауважують, що візит Реткліффа відбувається в один із найскладніших періодів війни для Кремля. Завдяки своїм системам безпілотників Україна змогла завдавати ударів по військових цілях та нафтовій інфраструктурі глибоко всередині Росії, водночас перешкоджаючи просуванню Москви на полі бою, перетворюючи фронт на смертельну коробку, в якій все, що рухається, вражається за лічені хвилини.

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Росія може розпочати наземне вторгнення до країни НАТО

Втім, слабкість Росії може зробити Путіна більш безрозсудним. Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела у розвідувальному співтоваристві США повідомила, що Росія може здійснити обмежений напад на державу НАТО, можливо, навіть розпочавши невелике наземне вторгнення. Такий напад може зашкодити власним інтересам Росії, але Путін може розглядати напад на країну НАТО «як безпрецедентну можливість розірвати альянс, створивши кризу, в якій Сполучені Штати не вживуть заходів».

Якщо Вашингтон не відреагує на такий акт агресії, Росія може довести, що обіцянки НАТО захищати своїх союзників насправді нічого не варті. Путін має підстави вважати, що США можуть не втрутитися у війну, якщо Росія наважиться розпочати її найближчим часом. Трамп неодноразово демонстрував зневажливе ставлення до Європи та не надто прагнув протистояти Путіну. До того ж через війну з Іраном запаси американської зброї суттєво скоротилися.

Можливо, саме через побоювання нового витка російської агресії НАТО минулого тижня провело масштабні авіаційні навчання під керівництвом США над Польщею та Балтійським регіоном. У межах навчань літаки також наближалися до російського Калінінграда.

Путін стає агресивнішим

З’являються й інші ознаки того, що Путін може ставати дедалі агресивнішим. Останніми тижнями Європою прокотилася серія диверсій і атак. Цього місяця в аеропорту Лейпцига знайшли дрони з вибухівкою. В Естонії, Італії, Болгарії та Нідерландах — країнах, які підтримують Україну, — сталися вибухи та пожежі на збройових заводах та інших важливих об’єктах. Влада звинувачує Москву в частині цих атак, хоча не всі випадки пов’язують із Росією. Російські чиновники свою причетність заперечують. Водночас ці інциденти схожі на вже відомий почерк російських провокацій у Європі.

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Очільник Кремля посилює війну в Україні

Попри можливі плани щодо інших країн Європи, Путін, схоже, не збирається припиняти війну проти України. Росія посилила удари балістичними ракетами по українській інфраструктурі, скориставшись нестачею систем ППО в Києві. За даними The Wall Street Journal, Путін може готувати нову масштабну мобілізацію, щоб поповнити армію та відновити наступ. Цієї зими Кремль також може спробувати зламати опір України масованими ударами по енергетичній інфраструктурі. Однак Київ навряд чи погодиться на капітуляцію, адже розуміє, що це не гарантуватиме припинення російської агресії.

Якщо Україна переживе цю зиму і збереже можливість завдавати ударів по цілях у глибині Росії, Путін може вирішити завершити війну в середині 2027 року. Однією з причин може стати перспектива приходу до влади у США у 2029 році президента, який буде значно більше підтримувати Україну, ніж Трамп. У такому разі Путін може спробувати домовитися з майбутньою адміністрацією на вигідних для себе умовах.

За основу такої угоди він може взяти більшість пунктів 28-пунктного мирного плану Трампа, але без вимоги, щоб Україна залишила території, які нині контролює. Це дало б Путіну час налагодити відносини зі США, поки Трамп залишається президентом: домогтися скасування санкцій, повернення Росії до G7 і водночас спробувати послабити НАТО через зближення з Трампом.

Візит голови ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, голова ЦРУ Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви передав Путіну жорстке попередження. Він закликав очільника Кремля відмовитися від ударів по союзниках НАТО та зменшити підтримку Ірану.

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Такої ж думки дотримується сенатор-демократ США Річард Блюменталь. Він вважає, що голова ЦРУ Джон Реткліфф під час свого неоголошеного візиту до Москви попередив Путіна про наслідки у разі ескалації війни.

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