Путін може скасувати головний морський парад: розвідка Британії розкрила причину

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія, швидше за все, знову скасує свій головний морський парад у Санкт-Петербурзі через страх перед українськими ударами. Це пов’язано з тим, що нещодавно Україна успішно атакувала російський військовий корабель неподалік міста.

Про це повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що традиційно день ВМФ Росії святкують останніми вихідними липня. Від 2017 до 2024 року у Санкт-Петербурзі та Кронштадті проводили масштабні заходи, де Володимир Путін оглядав військові кораблі, а серед гостей були присутні іноземні делегації.

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Проте останніми роками ситуація змінилася: 2024 року масштаби параду суттєво зменшили, а 2025 року його скасували повністю.

«Цього року головний військово-морський парад Росії з високою ймовірністю буде скасований знову з безпекових причин», — зазначили у розвідці Британії.

Загрозу для російських кораблів підтверджують останні події на Балтиці. Зокрема, 3 червня Україна змогла успішно уразити російський фрегат «Бойкий» проєкту «Стерегущий», який стояв у Кронштадті неподалік Санкт-Петербурга.

На думку британських військових аналітиків, замість великого урочистого параду Кремль може провести звичайні морські навчання, як це вже робили під час маневрів «Июльский шторм» минулого року.

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Нагадаємо, російський ракетний корвет проєкту 20380 «Бойкий», який перебував у сухому доці в Кронштадті, зазнав критичних пошкоджень після атаки українських безпілотників. Аналіз супутникових знімків свідчить, що корабель, імовірно, вже не підлягає відновленню.

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