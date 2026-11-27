Конгрес США / © Associated Press

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Можлива втрата республіканцями більшості в Конгресі США не обов’язково послабить владу Дональда Трампа.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Atlantic Council.

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Автори публікації звернули увагу на нещодавнє повернення генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, якому, за оцінкою видання, важливу роль допоміг відіграти особисто Трамп. Цей випадок розглядають як один із прикладів готовності президента втручатися у справи провідних світових компаній і ключові торговельні відносини США.

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При цьому Трамп діє навіть на тлі підготовки демократів до спроби скасувати запроваджені ним мита. У виданні припускають, що наступні два роки можуть стати періодом не скорочення президентського впливу, а загострення боротьби між гілками влади.

Для порівняння Atlantic Council нагадав про події 1946 року, коли президент Гаррі Трумен зазнав значної поразки на проміжних виборах. Тоді Демократична партія вперше за понад десять років втратила контроль і над Палатою представників, і над Сенатом.

Однак це не завадило Трумену досягти важливих результатів у зовнішній політиці. Зокрема, за його президентства реалізували «План Маршалла», організували «Берлінський повітряний міст» і створили НАТО.

Як пояснює видання, досягти цього Трумену вдалося завдяки співпраці з впливовими республіканцями-інтернаціоналістами. Одним із головних його партнерів був сенатор від Мічигану Артур Ванденберг, який очолював Комітет Сенату з міжнародних відносин.

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Водночас Atlantic Council сумнівається, що Трамп зможе налагодити аналогічну взаємодію із сенатором-демократом Крісом Кунсом із Делавера, якому прогнозують керівництво цим комітетом.

У матеріалі зазначається, що відносини між ними можуть ускладнити принципові розбіжності щодо України та Ірану, а також розширення розслідувань демократів стосовно ймовірних конфліктів інтересів в адміністрації Трампа.

Аналітики застерігають, що політичне протистояння у США може вплинути на розрахунки Кремля. Зокрема, Путін може помилково сприйняти внутрішні суперечки у Вашингтоні як можливість посилити агресію проти України без серйозних наслідків.

У публікації також припускають, що російський диктатор розуміє: наступні президенти США, найімовірніше, будуть менш критичними до президента України Володимира Зеленського, ніж Трамп, який нещодавно назвав Путіна «другом».

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Водночас більш проукраїнський склад Конгресу може посилити тиск на американського президента, вимагаючи продовження допомоги Києву. Це, на думку авторів, здатне ускладнити російські розрахунки щодо можливого скорочення американської підтримки України.

Окремо видання звертає увагу на ситуацію на фронті. За його оцінкою, російські війська вже кілька місяців не можуть досягти суттєвого просування, через що Москва посилює удари по цивільній інфраструктурі України.

Серед можливих наступних кроків Кремля Atlantic Council називає активізацію гібридних атак проти європейських країн, які підтримують Україну. Паралельно Путін може намагатися посилити особистий вплив на Трампа, щоб спонукати його чинити додатковий тиск на Зеленського та домагатися прийняття умов миру, вигідних Кремлю.

Ще одним чинником невизначеності автори називають ситуацію навколо Nvidia. На їхню думку, ця історія продемонструвала, наскільки тісно сьогодні переплетені інтереси великих технологічних компаній, національна безпека, технологічне лідерство та фінансові ринки.

«Будь-які потрясіння в одній сфері можуть мати наслідки для інших», — наголошується в матеріалі.

Atlantic Council припускає, що найближчі два роки можуть виявитися особливо небезпечними через одночасний розвиток численних криз і політичних процесів, які дедалі сильніше впливають один на одного.

На завершення автори закликали Трампа та Конгрес, який може перейти під контроль демократів, шукати спільні рішення перед політичними протистояннями 2027 року. На їхню думку, співпраця між Білим домом і законодавцями буде необхідною, щоб уникнути серйозних потрясінь для США та їхніх союзників.

Раніше повідомлялося, що у США погрожують конгресменам-демократам можливістю кримінального переслідування за федеральним законом про «змову проти прав», якщо ті проводитимуть агресивні розслідування щодо союзників президента Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що американські законодавці та європейські союзники шукають способи посилити позиції України на тлі тиску президента США Дональда Трампа.

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