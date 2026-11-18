Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

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У Кремлі не можуть узгодити формат окремої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені. Речник Кремля Дмитро Пєсков сумнівається, що повноцінні переговори відбудуться, тоді як помічник Путіна Юрій Ушаков запевняє, що лідери обов'язково поговорять — навіть якщо доведеться робити це стоячи.

Про це Пєсков та Ушаков заявили російським державним ЗМІ.

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За словами Пєскова, час двосторонніх переговорів президентів США та РФ досі не погоджений. Тому в Кремлі розглядають інші можливості для їхнього спілкування.

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«Навряд чи є можливість провести повноформатні переговори Путіна й Трампа», — заявив речник Кремля.

Він припустив, що перший контакт між лідерами може відбутися під час урочистого прийому.

Пєсков також назвав можливі теми розмови. За його словами, Путін і Трамп планують обговорити поточні питання, війну в Україні та, можливо, Іран.

Крім того, російський диктатор може порушити питання свого запрошення на саміт G20, який має відбутися в Маямі в середині грудня.

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Ушаков запевняє, що повноцінна розмова все ж буде

Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков налаштований значно оптимістичніше.

У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним він заявив, що президенти можуть зустрітися вже ввечері під час урочистої вечері, а наступного дня матимуть можливість поспілкуватися на пленарному засіданні саміту АТЕС та після його завершення.

На запитання, чи можна буде назвати такий контакт повноцінною зустріччю, Ушаков відповів:

«Лідери зустрінуться один з одним, у них буде, повірте мені, повноцінна розмова. І незалежно від того, сидітимуть вони в кріслах, на стільцях, на табуретках чи просто розмовлятимуть стоячи, дивлячись один одному в очі».

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Він також висловив переконання, що Трамп і Путін поспілкуються кілька разів протягом саміту.

Що відомо про переговори Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Окремо Ушаков повідомив, що триває інтенсивна підготовка тексту підсумкової заяви за результатами тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Путін уже зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї

Водночас російський диктатор Володимир Путін уже провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені. Зустріч тривала понад дві години.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони обговорили війну в Україні та можливості її врегулювання. Путін також згадав про свої контакти з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

Раніше ЗМІ писали, що 19 листопада в Шеньчжені запланований тристоронній саміт за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Офіційно серед тем — ядерне роззброєння та стратегічна стабільність. Водночас у Києві та Європі побоюються, що лідери можуть обговорювати майбутнє війни в Україні без її участі.

Європа побоюється несподіваних рішень Трампа після зустрічі з Путіним і Сі

Раніше Axios повідомило, що європейські та українські дипломати занепокоєні майбутнім самітом Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Вони побоюються, що американський президент може зробити несподівані заяви щодо України або Тайваню, які суперечитимуть інтересам союзників.

«Ми знаємо, що щоразу, коли президент Трамп розмовляє з Путіним або бачить його, це призводить до поганих новин для України та Європи. Ми готуємося до всього», — заявив виданню один із європейських дипломатів.

За даними Axios, цю тему обговорювали й під час закритої зустрічі європейських лідерів у Дубліні. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно звернувся до Вашингтона із закликом: «Будь ласка, без сюрпризів».

Водночас американські посадовці, за словами дипломатів, намагалися знизити очікування від саміту. Офіційно головною темою переговорів має стати ядерне роззброєння, однак Трамп також анонсував обговорення Ірану та України.

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