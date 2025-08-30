Путін може звільнити багаторічного соратника через його пропозиції щодо війни

Дмитро Козак / © УНІАН

Російський диктатор Путін розглядає можливість звільнення свого багаторічного соратника Дмитра Козака — одного з високопоставлених чиновників РФ, який нібито висловлював незгоду з повномасштабним вторгненням та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що Путін підписав указ про розформування двох управлінь адміністрації президента РФ (щодо міжрегіональних та культурних зв’язків із зарубіжними країнами та щодо прикордонної співпраці), які курирував Дмитро Козак.

За словами джерел російського видання «Відомості», в Кремлі обговорюється відхід Козака, який обіймає посаду заступника голови адміністрації Путіна. Козак може бути постпредом диктатора в Північно-Західному федеральному окрузі (СЗФО). Оскільки Козак — один із найближчих соратників диктатора, рішення прийматиме особисто Путін, сказали співрозмовники видання.

На місце Козака до адміністрації президента може прийти син екс-генпрокурора РФ Юрія Чайки Ігор. Ігор Чайка, який розбагатів на багатомільярдних держконтрактах, з березня 2025 року керує Росспівробітництвом. З 2023 року він перебуває під санкціями ЄС.

Наразі в АП Козак займається двома управліннями — управління з міжрегіональних та культурних зв’язків із зарубіжними країнами та управління з прикордонного співробітництва. З початку цього року частина повноважень почала переходити від Козака до Кирієнка. Зокрема, Кирієнко почав курирувати в АП, окрім внутрішньої політики та інтернету, ще й відносини з Молдовою, Вірменією і невизнаними Абхазією, Південною Осетією та Придністров’ям.

Нагадаємо, що, за інформацією NYT, етнічний українець Дмитро Козак, єдиний у Кремлі, хоч і не публічно, але виступив проти повномасштабного вторгнення.