Путін може дожати Лукашенка, аби той віддав наказ своїм військам наступати на Україну: як диктатор РФ може це зробити

Путін може дожати Лукашенка, аби той віддав наказ своїм військам наступати на Україну: як диктатор РФ може це зробити

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може дожати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, аби той віддав наказ своїм військом атакувати Україну.

Як вважають волонтери розвідспільноти, Кремль може ухвалити рішення обстріляти територію Білорусі з метою пропаганди або навіть влаштувати теракти.

Про це повідомляє спільнота розвідників InformNapalm у Telegram.

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"Не виключаємо, що росіяни можуть з метою пропаганди самі обстріляти Білорусь або організувати теракти, щоб дотиснути Лукашенка і пустити в брухт, замінивши на більш поступливіший кадр", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, волонтери звернули увагу на відмінність українців від росіян, яку видно щодо Білорусі. Незважаючи на постійні обстріли ракетами по українських містах з території Білорусі, за цей час Україна жодного разу не завдала удару по РБ. Хоча мала повне право.

Нагадаємо, в район населеного пункту Лунінець Брестської області, що за 50 км від українського кордону, переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Тому у Генштабу ЗСУ наголошують, що зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території республіки.

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