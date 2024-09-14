Путін може розпочати ядерні випробування, якщо Захід дозволить Україні використовувати далекобійні ракети — Reuters

Експерти вважають, що Путін може вирішити провести ядерні випробування, щоб залякати Захід.

Президент Росії Володимир Путін може провести перші з 1990 року ядерні випробування або атакувати об'єкти Великобританії у відповідь на дозвіл Заходу Україні використовувати далекобійні ракети проти РФ.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на трьох аналітиків.

Експерт з озброєнь Ульріх Кюн припускає, що Володимир Путін може вирішити провести ядерні випробування, щоб залякати Захід. Він вважає, що такі дії стануть значною ескалацією конфлікту.

Останній раз Росія проводила ядерні випробування в 1990 році. Новий ядерний вибух ознаменував би початок небезпечнішої епохи, незважаючи на порушення низки договорів, укладених Росією та Західом за останні десятиліття.

Фахівець з безпеки з Університету Інсбрука Герхард Манготт вважає, що Росія може підірвати тактичну ядерну зброю на сході країни, щоб продемонструвати серйозність своїх загроз про використання ядерної зброї.

Повідомляється, що Росія може завдати ударів по британських безпілотниках і військових літаках поблизу своїх кордонів, наприклад, над Чорним морем. Також можливе використання ракет проти військових літаків F-16, оснащених ракетами Storm Shadows, на базах у Румунії та Польщі.

Аналітики попереджають, що Захід не має чіткої інформації про те, де саме проходять «червоні лінії» для Путіна, і не очікують прямого військового нападу Росії на територію НАТО. За словами експерта Герхарда Манготта, дозвіл Україні використовувати західну зброю за допомогою західних супутникових знімків і військових радників може значно ущемляти інтереси Росії. Манготт вважає, що такі дії можуть мати серйозні наслідки, і спростовує думку, що не буде ніяких реакцій з боку Росії.

Нагадаємо, Президент Росії пригрозив Великій Британії та США можливістю конфлікту з Росією, якщо вони дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для атак по цілях на території РФ.

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