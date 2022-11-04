Путін може відправити двійника до Китай, щоб той зробив операцію зі зміни статі: "Стане фрау Мюллер"

Путіну навіть краще буде, коли він відправить свого двійника до Китаю, а той змінить стать, вважає російський режисер.

Російський режисер Роман Качанов припустив, що очільник Кремля Володимир Путін відправить двійника до Китаю, там він зробить операцію зі зміни статі і "стане фрау Мюллер десь у Баварії".

Таку думку російський режисер висловив для інтернет-видання "ГОРДОН".

За його словами, Путін - "звичайний старий адміністратор, що прокрався", якого уже пора змінити у Кремлі.

"Треба міняти. Це ганьба, це зовсім якась ганебна ганьба. Навіть більше, це чітко сформулювала українська сторона, Зеленський: поміняйте. Тому що репарації, "вимітатися з України" і суди – це автоматично станеться. Уся річ тут у тому, що треба поміняти адміністратора. Поміняти директора лазне-прального комбінату №5 із відмивання грошей", – сказав режисер.

Качанов вважає, що самому Путіну навіть краще буде, коли він відправить свого двійника до Китаю, а той змінить стать.

"Двійника відправить у Китай, нібито втеча, зробить собі якусь 148-му пластичну операцію зі зміни обличчя і зміни статі і переїде, стане якоюсь фрау Мюллер десь у Баварії.Така ситуація, що просто потрібно поміняти адміністратора. Я іноді по три адміністратори міняю за зйомки кіно. Просто береш його, змінюєш, ну, поїхав дах у людини, просто береш, змінюєш її, у тебе наступна працює, й усе", – пояснив режисер.

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Що відомо про двійників Путіна

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. Він повідомив, що у диктатора є щонайменше троє двійників.

У Мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "балакун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові. 22 липня Буданов натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але він переконаний, що диктатор не випускає двійників "на публіку".

Тим часом кандидат психологічних наук Дмитро Попов, який давно спостерігає за диктатором, взагалі вважає, що справжній Путін зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки. На його думку, існують троє "Путіних", а раніше їх було взагалі 6.

Скільки двійників у Путіна?

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