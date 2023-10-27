Путін може виграти від затяжної війни на Близькому Сході – NYT

Події в Ізраїлі відволікають Захід від бойових дій в Україні, наголошує експертка з російської зовнішньої політики Ханна Нотте.

Росія нині пожинає плоди регіонального хаосу. Насамперед події в Ізраїлі відволікають західних політиків і громадськість від війни в Україні, це могло б принести РФ перепочинок від постійного розслідування її воєнних злочинів.

Про це пише експертка з російської зовнішньої політики Ханна Нотте у статті для The New York Times.

"Якщо не вистачає уваги ЗМІ, то не вистачатиме і боєприпасів. Зрештою Ізраїлю може знадобитися зброя, якої зараз не вистачає й Україні, включно з дронами та артилерійськими снарядами", - йдеться у статті.

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Однак, як вважає експертка, найбільша вигода для РФ - повернення у світове співтовариство, оскільки її позиція щодо конфлікту в Ізраїлі схожа з суспільними настроями на більшій частині Близького Сходу. Так, Кремль відмовився називати напад бойовиків ХАМАСу на ізраїльтян тероризмом, а поклав усю провину на Захід.

"Крізь банальності про мир, заклики до захисту всіх цивільних осіб і визнання права Ізраїлю на самооборону проглядаються натяки на пропалестинську позицію", - йдеться у статті.

Нотте також припускає, що Росія, яка намагається представити вторгнення в Україну як "антиколоніальну" війну проти домінування Заходу, може залучити на свій бік держави, що розвиваються.

"Цинізм Росії у всьому цьому очевидний", - додала вона.

На думку Ханни Нотте, Захід поки далекий від перемоги в битві наративів.

Нагадаємо, міністр енергетики держави Ізраїль Ісраель Кац заявив, що зараз триває Третя світова війна за участю Росії.

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