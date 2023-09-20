Путін може замінити Кадирова на іншого Кадирова: експерт про ймовірний трансфер влади у Чечні

Російський диктатор Путін у разі смерті або хвороби свого поплічника Рамзана Кадирова може поставити керувати Чечнею його старшого сина, 17-річного Ахмата Кадирова.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політконсультант Дмитро Васильєв.

Васильєв вважає, що після бунту Пригожина Путін вважає Кадирова зрадником, адже бойовики "дон-дона" так і не доїхали вчасно до Ростова для придушення заколоту.

"Я думаю, що під час пригожинського заколоту у Путіна було дві дуже важкі для нього несподіванки. Перша несподіванка – це те, що Пригожин дозволив собі піднятися проти Путіна. А друга несподіванка, що Кадиров постійно шукав то білети, то бензин для того, щоб підняти свої війська і доїхати до Пригожина, і зупинити його.

Я думаю, що у Путіна є уявлення про те, що зрадників є два: Пригожин, якого він вбив, і другий зрадник – це Кадиров, який не захистив Москву від Пригожина", – розмірковує експерт.

На його думку,якщо дійсно Кадиров отруєний, то очевидно, що він може бути отруєний тільки за рішенням однієї людини – Путіна.

"Колись в Кремлі Путін фотографувався з сином Кадирова і можливо таким чином як раз Путін вже тоді показав, хто має правити в Ічкерії, і він хоче, щоб це був Кадиров, але можливо інший, не Рамзан. Тому можливо Путін робить такий трансферт влади в такий спосіб, який ми спостерігаємо", – зазначає Васильєв.

Чи Путіну вдастся здійснити такий трансфер влади у Чечні

"Чи це вдасться Путіну? Хто знає. Він в принципі поки що має достатньо серйозні важелі впливу... Чи вдасться молодшому Кадирову утримати владу – це буде залежати від його оточення, яке поставить і затвердить Путін. Але це зараз створить можливість для реальних опозиційних сил Ічкерії вирішити питання майбутнього. І все ж таки розпочати певні процеси для того, щоб клан Кадирова занепав", – підсумував Дмитро Васильєв.

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Нагадаємо, Рамзан Кадиров представив Путіну свого сина у березні цього року.

Днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова і що чеченський диктатор впав у кому.

За словами чеченського опозиціонера Абубакара Янгулбаєва, Кадиров, після того, як він перебував у комі, ймовірно, помер ввечері 17 вересня.

У Головному управлінні розвідки України відреагували на чутки про ймовірну смерть Кадирова і повідомили, що "дон-дон" поки що живий, але у важкому стані.

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