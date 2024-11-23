Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови — Клімкін

Європейцям потрібно буде ухвалити рішення про глобальну “ядерну парасольку”.

Використання Російською Федерацією ядерної зброї є малоймовірним, але можливим.

Таку думку висловив у коментарі на YouTube-каналі LIGAnet колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

“Путін може застосувати [ядерну зброю] в одному випадку - у разі загрози сьогоднішньому російському режиму”, - сказав він.

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За словами Павла Клімкіна, зміни ядерної доктрини РФ мають одну логіку — свідому "негативну невизначеність", коли атака території Росії за підтримки ядерної держави чи країни, яку в Кремлі вважають “ворогом”, залишає Москві право ухвалювати “будь-які рішення”.

Для безпеки в Європі, на думку Павла Клімкіна, європейцям потрібно буде ухвалити рішення про глобальну “ядерну парасольку”.

“Без цього європейцям буде дуже важко почуватися в безпеці. І нам дуже важливо, щоб ми стали частиною цих проєктів”, - підсумував він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про основи державної політики ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну доктрину, в якій розширено категорію держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Окрім того, агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ.

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