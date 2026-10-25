Путін мріяв про це роками: як Трамп може допомогти змінити світовий порядок

Трамп може допомогти змінити світовий порядок / © ТСН.ua

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Коли каденція президента США добігає кінця, а опозиція перебирає контроль над Конгресом, Білий дім фактично втрачає важелі впливу на внутрішню політику. Законодавчі ініціативи зупиняються, рейтинги падають, а власна партія починає шукати наступника.

У цей момент єдиним майданчиком, де господар Овального кабінету все ще може діяти одноосібно і вписати своє ім’я в історію, залишається міжнародна арена. Згасання президентства Трампа може наробити лиха, оскільки є високий ризик того, що він сприятиме поділу світу між трьома країнами.

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Про це пише The Guardian.

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Час президентства Трампа добігає кінця: чому це може загрожувати світу

Попередники Дональда Трампа шукали втілення власних амбіцій кожен по-своєму: Джордж Буш-старший наприкінці 1992 року направив 28-тисячний контингент до Сомалі для порятунку людей від голоду, Білл Клінтон до останніх днів відчайдушно намагався помирити Ізраїль та Палестину, а Барак Обама відновив дипломатичні зв’язки з Кубою та дотиснув ядерну угоду з Іраном.

Сьогодні Трамп підходить до власної часової зони, де ще має шанси «запам’ятатися» чимось видатним. Ймовірна втрата контролю над Палатою представників, а, можливо, й над Сенатом, повністю перекреслить його плани. Натомість це може відкрити двері для нових розслідувань і імпічменту президента США.

Проте на світовій арені його фінальний акорд може бути зовсім не миротворчим. Це може стати справжньою геополітичною катастрофою.

«Перші два роки його другого терміну були катастрофічними; останні два можуть бути ще гіршими», — пише The Guardian

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Небезпечні поступки та реванш автократій

Вашингтон уже готує ґрунт для загострення на Близькому Сході. Зокрема, США проводять спільні навчання з ізраїльськими військовими та готують евакуацію дипломатів з регіону перед відновленням атак на Іран.

Паралельно набирає обертів фактична зрада інтересів України: Трамп публічно переконує, що Росія «поводиться нормально» щодо України, а помічник Трампа Віткофф засипає Путіна компліментами щодо його «гуманності».

Володимир Путін висунув ідею провести в Китаї тристоронній саміт за участю самого себе, Трампа та Сі Цзіньпіна. Оскільки Трамп не відмовив, на такому тлі почала виринати тінь нового світового порядку.

Планета лише для трьох

Саміт Путіна, Трампа й Сі Цзіньпіна у Китаї, якщо він відбудеться, може перерости у небезпечний прецедент — спробу трьох лідерів поділити світ на власні сфери впливу. Це проторує шлях до катастрофічних наслідків.

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Якщо США відмовляться захищати своїх союзників, це поставить під загрозу Європу, Україну, Тайвань, Південну Корею, Японію, а також Австралію.

Такі наміри Вашингтона вже видно в новій Стратегії національної безпеки США. У ній жорстко критикують давніх європейських та азійських союзників. Їх звинуватили в тому, що вони нібито втягують США у конфлікти. Водночас до автократій у документі поставилися вкрай м’яко: про загрозу Китаю для Тайваню взагалі не згадують, а сам Пекін хвалять за багатство, силу та вміння ефективно використовувати свої ресурси. У розділі про Україну немає жодного слова про провину Росії чи її поразку — ідеться лише про те, як Європі та РФ знову налагодити взаємини.

Головна позиція США у цьому документі сформульована чітко: справи інших країн обходять Америку лише тоді, коли вони безпосередньо загрожують її власним інтересам.

Такий розворот подій — це величезна перемога для Путіна, який роками намагався вибити США зі Східної Європи. Китай теж виграє, адже послаблення Америки дає йому повну свободу дій в Азії.

Йдеться не лише про перерозподіл кордонів, адже усі три сторони зацікавлені в контролі над ключовими ланцюгами постачання, технологічними платформами, ресурсами та новим витком космічної гонки. Якщо десятиліття тому під багатополярним світом розуміли баланс між США, Китаєм та Євросоюзом, то зараз Брюссель у цьому трикутнику силоміць замінюють на Москву.

Чи буде результат у Трампа під кінець терміну

Історія вчить, що наприкінці терміну американським президентам рідко вдається досягти дипломатичного тріумфу.

Переговори Клінтона у Кемп-Девіді зазнали краху через відсутність компромісу між Ехудом Бараком та Ясіром Арафатом, втручання Буша-старшого в Сомалі завершилося трагічною загибеллю 18 американських військових і сотень місцевих жителів, а прориви Обами щодо Куби та Ірану були безжально перекреслені першим же рішенням Трампа.

Навіть у США ідея саміту в Китаї викликає обурення серед консерваторів. Трамп, звісно, може отримати своє найбажаніше фото, але якщо ці переговори відбудуться, він прибуде до Шеньчженя у найслабшому статусі за всю кар’єру — 80-річний політик, позбавлений реального впливу всередині країни.

Навпроти нього сидітимуть двоє 70-річних авторитарних правителів, які переконані, що від довічного панування у своїх державах їх відділяє лише смерть. Такий саміт остаточно виведе Путіна з ізоляції, закріпить за Сі Цзіньпіном статус світового лідера й стане символічною точкою остаточного демонтажу міжнародного права.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про плани Вашингтона вести бізнес як з Україною, так і з Росією після завершення російсько-української війни. Про це повідомили Clash Report.

Коментуючи запитання журналістів щодо перспектив американсько-російського економічного співробітництва, зокрема можливих спільних проєктів на Алясці, Трамп зазначив:

«Я думаю, що після війни ми будемо вести бізнес як з Україною, так і з Росією».

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