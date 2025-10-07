Путін мріє про вічне життя: скільки грошей витрачає Росія на пошук шляху до безсмертя

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін, якому щойно виповнилося 73 роки, продовжує підтримувати міф про невпинного й невтомного лідера, який не бере відпусток і постійно проводить наради. Водночас на тлі поправок до російської конституції, які дозволяють йому обіймати посаду до 2036 року, та державних інвестицій РФ у дослідження старіння стає очевидним: кремлівський диктатор мріє про безсмертя.

Про це пише Le Monde.

Варто зауважити, що 2036 року Путіну виповниться 84, а середня тривалість життя чоловіків у РФ наразі становить 68 років.

Таємна розмова з Сі Цзіньпіном про 150 років

Одним із найяскравіших доказів одержимості Путіна ідеєю продовження життя стала його розмова в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном на початку вересня. Діалог двох лідерів, записаний випадково увімкненим мікрофоном, стосувався перспектив значного збільшення тривалості життя завдяки сучасним технологіям.

Водночас Сі Цзіньпін заявив, що вже «до кінця цього століття люди зможуть жити сто п’ятдесят років». Путін згодом підтвердив, що вірить у можливість продовження людського життя до 150 років.

«Сучасна медицина, зокрема хірургічні операції, пов’язані з заміною органів, дозволяє сподіватися на значне збільшення тривалості життя», — заявив Володимир Путін.

Мільйони на «боротьбу зі старінням»

Під безпосереднім впливом Путіна Росія різко збільшила субсидування наукових проєктів, присвячених боротьбі зі старінням. Згідно з розслідуванням опозиційного видання «Новая газета Европа», фінансування таких проєктів, які спонсоруються державою, зросло на порядок:

2016–2020 роки — затверджено 7 проєктів на загальну суму близько 200 000 євро;

2021–2025 роки — кількість проєктів зросла до 43, а фінансування сягнуло близько 2 мільйонів євро.

Що цікаво, один із ключових дослідницьких проєктів, спрямований на «регуляцію процесів оновлення клітин», очолює старша донька диктатора, ендокринологиня Марія Воронцова.

Воронцова також входить до ради директорів масштабної державної програми з розвитку генетики, яка має бюджет понад 1 мільярд євро. Керування цією програмою довірено близькому другові президента Михайлові Ковальчуку, директору Курчатовського інституту. Це рішення є логічним, оскільки Путін раніше порівнював потенціал генетичної інженерії з «ядерною бомбою». Таким чином, його бажання жити якомога довше стає рушійною силою, яка перетворює сімейні зв’язки та бюджетні кошти на інвестиції в його особисте безсмертя.

Нагадаємо, колишній прем’єр Італії Массімо Д’Алема, зустрівшись із Володимиром Путіним у Пекіні, зазначив, що російський президент мав виснажений вигляд і його підтримували двоє людей. Ці слова знову підігріли чутки про стан здоров’я Путіна, які західні ЗМІ обговорюють уже не перший рік.