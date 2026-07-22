Росія виснажується, але Путін не відступає / © Associated Press

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Повернення Дональда Трампа до Білого дому загалом не покращило становище Росії, як на це могли розраховувати у Кремлі. Попри передвиборчі обіцянки президента США проводити менш втручальну зовнішню політику, Вашингтон почав військові операції проти Ірану та Венесуели — партнерів Москви.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Водночас очікуваного «нового формату відносин» між США та Росією так і не відбулося. Трамп, який раніше заявляв, що здатен завершити війну в Україні «за 24 години», згодом втратив інтерес до конфлікту, переключившись на наслідки власних зовнішньополітичних рішень на Близькому Сході.

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Для Росії це означає, що без прямого втручання США у переговорний процес Кремлю доводиться продовжувати війну проти України.

Ціна війни для Росії зростає

Росія дедалі більше стикається з наслідками повномасштабного вторгнення. За оцінками аналітиків, втрати російської армії на полі бою сягнули приблизно 1,4 мільйона військових втрат. Крім того, українські безпілотники тепер здатні уражати цілі далеко вглиб території РФ, а російська економіка демонструє ознаки виснаження через тривале ведення війни.

Водночас президент РФ Володимир Путін поставив усю державну систему Росії на службу війні. Для нього результат конфлікту став питанням не лише військової перемоги, а й майбутнього міжнародного статусу країни.

«Наші друзі, сусіди, а також противники та вороги уважно стежать за тим, як це розвивається», — заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу перед російською елітою в Москві.

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Кремль робить ставку на виснаження Заходу

Попри величезні ризики, Путін продовжує робити ставку на те, що Росія зможе пережити підтримку України Заходом і дочекатися моменту, коли союзники Києва втратять політичну волю продовжувати допомогу.

Москва розраховує на мережу прихильників, партнерів і країн, готових підтримувати або фактично допомагати Росії обходити міжнародний тиск.

Однак для Кремля ставки залишаються надзвичайно високими. Поразка у війні може серйозно вплинути на глобальний вплив Росії та поставити під сумнів образ країни як великої світової сили.

Саме тому, попри економічні втрати, людські жертви та зростання міжнародної ізоляції, Путін продовжує війну в Україні — адже її результат він розглядає як визначальний для майбутнього Росії.

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Тим часом блогерка-соратниця президента США Дональда Трампа несподівано прибула до Києва. Візит Лори Лумер до української столиці став несподіванкою з огляду, адже раніше вона робила багато антиукраїнських заяв.

Після поїздки інфлюенсерка заявила, що перебувала під впливом російської пропаганди.

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