Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Путін на Алясці хоче обговорити скорочення військ НАТО у Польщі — Туск

Москва під час переговорів на Алясці хотіла б порушити тему скорочення сил НАТО в Європі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

На переговорах із США, які заплановані на Алясці, Росія хотіла б винести на обговорення питання скорочення військової присутності НАТО в Європі, зокрема у Польщі.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції, передає Укрінформ.

За його словами, європейські лідери вже визначили спільну позицію щодо майбутніх переговорів Дональда Трампа з диктатором Путіним, і ця позиція відповідає очікуванням Варшави.

«Йдеться про те, щоб нікому не спало на думку дати Росії право визначати кордони своїх сусідів. Коротко кажучи — щоб ніхто під час майбутніх мирних переговорів не вирішив визнати право Росії на території, захоплені внаслідок агресії та порушення всіх можливих міжнародних договорів», — підкреслив Туск.

Він наголосив, що великі держави не повинні вирішувати долю менших країн без їхньої участі.

«Польська позиція — нічого про Україну без України — також має ширший сенс: нічого про Європу без Європи. Знаю (це не наші домисли), що російська сторона дуже хотіла б включити до переговорів й остаточних рішень про мир в Україні також тему безпеки і військової ситуації не лише України, а й таких країн, як Польща», — зауважив прем’єр.

За словами Туска, Москва прагне «зіграти роль нібито гарантів безпеки» і хотіла б додати до переговорів питання про скорочення присутності військ НАТО, наприклад, у Польщі.

Він підкреслив, що для протидії таким планам важливо створити солідарну та об’єднану позицію європейських держав як щодо Росії, так і щодо США.

Туск також зазначив, що у Варшаві очікували запровадження американських санкцій проти Росії після 8 серпня, але замість цього надійшла інформація про зустріч на Алясці.

«Ми усі хотіли би, щоб зустріч на Алясці так подіяла на Росію, як подіяли б санкції», — резюмував глава польського уряду.

Раніше Дональд Туск заявляв, що РФ намагається розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення «вирішального моменту» у російсько-українській війні.

Ми раніше інформували, що президент Франції розкрив позицію Трампа щодо гарантій безпеки для України, яка виключає участь НАТО.

