Також президент РФ хоче "поставити заслін для диверсійних груп" на російсько-українському кордоні.

Очільник Кремля Володимир Путін під час своєї промови на колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації наказав виявляти та припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити суспільство його країни.

Про це йдеться у низці пропагандистський росЗМІ.

За словами Путіна, у розколі російського суспільства винні ті, хто "використовує як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм та ксенофобію", а саме, "уся ця мерзота".

"Звичайно, потрібно виявляти та припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити наше суспільство, використовує як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм та ксенофобію. Це теж завжди застосовувалося щодо нашої країни, а зараз, спроби, звичайно, найактивніші... спроби активізувати всю цю мерзоту на нашій землі", — заявив Путін.

Очільник Кремля також закликав особливу увагу приділити економічній безпеці країни, а також посилити боротьбу із корупцією.

Президент РФ також закликав тримати під особливим контролем російсько-український кордон, "поставити там заслін для диверсійних груп".

Раніше директор Центру європейських ініціатив проаналізував промову очільника Кремля щодо танків Leopard для України .

За словами Євгена Криштафовича, у Кремлі прекрасно розуміють, що озброєння, яке має НАТО, не йде у порівняння зі зброєю РФ.

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