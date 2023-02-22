Путін на концерті в Лужниках раптом згадав молитву “Отче наш” і “батьківщину-матір”

Привітання російських загарбників зі святом дня захисника вітчизни президент РФ розпочав чомусь із згадки про найвідомішу християнську молитву, але акцентував лише на перших словах.

У середу, 22 лютого, під час свого короткого виступу на мітингу-концерті в Лужниках з нагоди дня захисника вітчизни президент РФ Володимир Путін заговорив про “історичні рубежі” Росії, на яких під час загарбницької війни перебувають солдати держави-агресора, і закликав крикнути їм трикратне “ура”, щоб вони почули.

Відео з виступом господаря Кремля, який розв’язав війну в Україні, опубліковане в Telegram-каналах.

На початку свого виступу Путін, говорячи про російське свято “дня захисника вітчизни”, раптом згадав про молитву “Отче наш”.

“Отче, отець. І в цьому є щось близьке кожній людині. Адже ми говоримо і батьківщина-мати. Йдеться про сім'ю, про щось величезне, потужне і близьке серцю кожної людини. За великим рахунком, батьківщина та сім'я в нашому серці — це одне й те саме”, - намагався зібрати неадекватно розрізнені думки до купи російський президент.

Швидко завершивши тему сім’ї, отця і матері, Путін осідлав улюбленого “історичного” коника і заявив, що зараз тривають бої на “історичних рубежах” Росії, які його хвора уява чомусь завжди переносить на терени України.

Не уточнюючи, де саме йдуть бої, Путін закликав присутніх тричі вигукнути “ура” — так, щоб це привітання почули окупанти.

Оголосивши, що всі росіяни, які стали на “захист наших інтересів, людей, культури, мови, території”, є захисниками вітчизни, російський президент покинув сцену, поступившись своїм місцем співаку Григорію Лепсу, який продовжив концерт.

Нагадаємо, біля стадіону "Лужники" у Москві, куди зібрали масовку для святкування, помітили установку ППО "Панцир-С1".

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