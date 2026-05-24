Путін на межі: навіть якби війна в Україні закінчилася на умовах Кремля, становище РФ не покращиться

Образ Путіна руйнується через війну проти України

Очільник Кремля Володимир Путін дедалі більше стикається з наслідками затяжної війни проти України, яка підриває економіку Росії, виснажує армію та послаблює його політичний образ усередині країни.

Про це йдеться в колонці історика Роберта Сервіса для The Telegraph.

Автор нагадує, що російська влада традиційно будувала свою легітимність на військових перемогах, а поразки у війнах неодноразово ставали фатальними для керівників країни. На його думку, саме війна проти України стала для Кремля стратегічною помилкою, яка дедалі сильніше впливає на становище Росії.

Економічні проблеми та втрати на фронті посилюють тиск на Путіна

Як зазначає джерело, Путін розраховував завершити вторгнення за кілька днів, однак бойові дії тривають уже п’ятий рік. Водночас Росія стикається з економічними проблемами, зростанням вартості життя та великими втратами на фронті.

У матеріалі також звертають увагу на символічні зміни в самій РФ. Зокрема, парад 9 травня у Москві вперше пройшов без демонстрації танків і сучасної військової техніки через побоювання атак українських дронів.

Кремль також посилює контроль над інформаційним простором. За даними видання, влада обмежує роботу Telegram і просуває контрольовані державою платформи, що викликає невдоволення серед молоді.

Автор зазначає, що перехід до ширшого призову в армію може посилити суспільне невдоволення. До цього часу російська армія значною мірою покладалася на контрактників і добровольців із бідніших регіонів.

Навіть у разі завершення війни на умовах, прийнятних для Кремля, геополітичні втрати Росії вже стали незворотними.

«Ця війна стала гігантською геополітичною помилкою», — підсумовує автор.

