Путін на переговорах розповів анекдот: як відреагували Віткофф і Кушнер

Переговори Путіна з представниками США / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з американськими переговорниками Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом вирішив розповісти старий анекдот про гроші та тумбочку, намагаючись у такий спосіб пояснити складнощі у відносинах РФ з європейськими країнами щодо врегулювання війни в Україні. Однак представники президента США Дональда Трампа, судячи з їхньої реакції, гумору російського лідера не оцінили і, схоже, не зрозуміли суті історії.

Відео фрагмента переговорів публікують російські пропагандистські ресурси.

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Путін запропонував уявити ситуацію, у якій певного шахрая, що збудував котеджі під Києвом, викликають до НАБУ та запитують, звідки в нього гроші на нерухомість.

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У переказі російського диктатора чоловік пояснює, що взяв гроші з тумбочки. Коли його запитують, хто поклав їх туди, він відповідає, що дружина. Та ж отримала ці кошти від нього самого, а він своєю чергою знову взяв їх із тумбочки.

«Замкнуте коло. Ось і з європейцями те саме», — підсумував Путін, намагаючись провести паралель між цією історією та позицією європейських країн щодо війни Росії проти України.

Втім, реакція Кушнера та Віткоффа не свідчила про те, що анекдот їх розвеселив. Американські переговорники вислухали розповідь із серйозними обличчями, а спроба Путіна пожартувати, схоже, не знайшла відгуку.

Нагадаємо, американський спецпосланець Стів Віткофф за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів щодо закінчення війни в Україні. За його словами, до наступної зустрічі також мають долучитися представники європейських країн.

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