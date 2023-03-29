Путін на тлі рекордної смертності заявив про збільшення тривалості життя в Росії: що не так

За підсумками 2022 року чисельність постійного населення РФ скоротилася ще на 566 тисяч осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що росіяни нібито почали довше жити. За його словами, у 2022 році тривалість життя у РФ зросла на 2,7 року – до 72,8 року.

Про це він заявив під час наради із членами уряду РФ, зазначивши зниження смертності серед росіян, передає "Обозреватель".

"За минулий рік тривалість життя в Росії зросла на 2,7 року. Наразі вона становить 72,8 року. Продовжує знижуватися смертність", – сказав Путін.

Він наголосив, влада повинна підтримувати збільшення терміну життя росіян.

"Принципово важливо підтримати ці тенденції у галузі демографії. Це інтегральне, найважливіше завдання для всіх рівнів влади", – зазначив Путін.

Разом з тим російські ЗМІ з посиланням на Росстат повідомляють, що станом на початок лютого, Росія вимирала зі швидкістю 1,5 тисячі осіб на день, що стало рекордом з 1947 року.

"За підсумками 2022 року чисельність постійного населення РФ скоротилася ще на 566 тис. осіб, прозвітував Росстат", – йдеться у повідомленні.

Російська статистика також вперше з 2000 року зафіксувала скорочення населення 5 років поспіль.

у 2018 році постійних жителів у країні поменшало на 100 тис. осіб;

у 2019-му – на 100 тис. осіб;

у 2020-му – на 500 тис. осіб;

у 2021-му – на 600 тис. осіб.

"І це не кінець. "Дно" народжуваності, встановлене наприкінці 1990-х після пострадянської економічної катастрофи, буде пробито наступного року, якщо війна в Україні продовжиться", – констатують автори матеріалу.

Нагадаємо, раніше речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков заявив, мовляв, "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго. Ба більше — він закликав єднатися навколо кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війну, яку Росія розв'язала проти України, можна завершити дипломатичним шляхом лише після того, як РФ піде з усіх окупованих територій України, а влада країни-агресорки зміниться.

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