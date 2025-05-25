Путін на вертольоті "відбивався" від українських дронів: росіяни вигадали новий анекдот

Путін біля Кремля / © ТСН.ua

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Російська пропаганда поширила вигадку про «геройський політ» президент РФ Володимира Путіна до Курської області під час атаки українських безпілотників.

Пропагандисти ТАСС з посиланням на командира дивізії протиповітряної оборони в Курській області Юрія Дашкіна заявили, що вертоліт Путіна перебував «в епіцентрі відбиття масштабної атаки» українських дронів.

«Ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували повітряну безпеку польоту президентського гелікоптера. Гелікоптер [Путіна] фактично був в епіцентрі відбиття масштабної атаки безпілотників», — видав він.

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Дивно, але свій анекдот російський воєначальник не прикрасив якимись більш яскравими епізодами про те, як Путін розстрілював українські безпілотники з кулемета або ловив їх голіруч.

Юрій Дашкін лише скромно відзначив, що під час так званого «візиту Путіна» російська ППО начебто збила 46 українських дронів на Курщині.

Раніше російські пабліки розносили «сенсаційну» історію про доньку російського президента Володимира Путіна Марію Воронцову, яка нібито рятувала поранених окупантів на війні в Україні та отримала контузію.

Творцем цього фейку був колишній чиновник з Якутії Спіридон Борбуєв, який належить до путінської партії «Единая Россия».

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Нагадаємо, нещодавно біля московського Кремля, резиденції російського президента Путіна, виставили посилені пости з військовою технікою для захисту від дронів.