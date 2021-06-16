Путін на зустріч з Байденом надягнув улюблений годинник: що це за аксесуар та яка його вартість

Такий годинник коштує 11,5-12,5 тисячі доларів.

У Женеві 16 червня стартувала зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена, яка розпочалася рукостисканням лідерів двох країн на ґанку Ла Гранж під час чого російський президент засвітив свій годинник.

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Так, на світлини потрапила права рука очільника РФ, на якій красувалися Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date.

Говорять, що це найулюбленіший годинник Володимира Путіна. Саме з Blancpain він з'являється на переговорах, важливих зустрічах і засіданнях.

Годинники Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date - це лімітована серія, таких існує всього 2005 примірників. Вони особливі тим, що мають сапфірове скло, сталевий корпус з антикорозійними властивостями, автоматичний калібр 6950 з резервом ходу до 70 годин. У нижній частині циферблата розташоване велике віконце дати.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 16 червня у Женеві відбувається зустріч американського президента Джо Байдена з російським очільником Володимиром Путіним. Вони знайомі, однак вперше зустрічаються як глави держав. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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