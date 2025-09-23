Путін надав російське громадянство жінці, яка звинуватила Байдена в сексуальному насильстві

Володимир Путін / © Associated Press

Жінка, на ім’я Тара Рід, яка раніше звинувачувала президента США Джо Байдена в сексуальному насильстві, отримала російське громадянство. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

Про це пише Yahoo.

У 2020 році Тара Рід заявила, що в 1993 році, коли вона працювала в його офісі, тоді ще сенатор Джо Байден штовхнув її до стіни та напав. Байден ці звинувачення заперечив.

Після цього Рід переїхала до Росії. За її словами, вона була «змушена» це зробити, оскільки в США її життю та її родини загрожувала небезпека з боку «режиму Байдена». За її словами, загроза була пов’язана з її роботою на російських державних ЗМІ. Рід працює на телеканалі RT (колишня Russia Today), а до цього співпрацювала з «Першим каналом».

Тара Рід підтвердила, що більше не є прихильницею Демократичної партії США, за яку голосувала все життя. У січні 2024 року в соцмережі X (раніше Twitter) вона написала, що вважає демократів «партією корупції та війни».

Нагадаємо, колишня співробітниця офісу Джо Байдена під час його роботи сенатором Тара Рід, яка звинуватила його в сексуальному насильстві, втекла до Росії. Рід, яка останніми роками не з’являлася в новинах, влаштувала прес-конференцію в Москві у вівторок, 30 травня. На заході вона була поруч із Марією Бутіною, кремлівською шпигункою, яку раніше було засуджено в США і зараз працює в російському парламенті.

