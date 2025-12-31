ТСН у соціальних мережах

Путін надіслав росіянам найкоротше новорічне звернення: що сказав диктатор

Російський президент окремо привітав з Новим роком солдатів і командирів, які ведуть загарбницьку війну в Україні.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

У найкоротшому від початку повномасштабного вторгнення новорічному зверненні до росіян президент держави-агресорки Володимир Путін заявив, що «мільйони» людей по всій країні «співчувають» учасникам війни проти України і сподіваються на «перемогу».

Новорічне привітання диктатора вже показали у східних регіонах Росії — на Камчатці та Чукотці, де уже настав Новий рік.

Російський президент також окремо привітав з Новим роком солдатів і командирів, які ведуть загарбницьку війну в Україні.

Путін висловив свою впевненість, що всі «плани, надії та мрії неодмінно збудуться». Він додав, що у кожного є свої плани, але всі вони «нерозривно пов’язані з долею нашої батьківщини, зі щирим бажанням принести їй користь».

Не минулося у зверненні господаря Кремля і без традиційних «історичних» алюзій, зокрема Путін згадав про «тисячолітню історію» Росії, до якої пишуться «нові розділи».

Наприкінці своєї промови він побажав росіянам здоров’я, щастя та «неодмінно кохання».

Звернення Путіна демонструвалося на тлі Кремля, хоча, очевидно, воно записувалося в зовсім іншому місці.

Загалом промова Путіна тривала 3 хвилини 21 секунду. Це була найкоротша промова від початку повномасштабної війни в Україні.

2022 року промова тривала майже 9 хвилин, 2023 року — 3 хвилини 45 секунд, а 2024 року — також близько 9 хвилин.

Раніше Путін записував промови тривалістю 3-4 хвилини 2018-2019 років.

Нагадаємо, у Кремлі відмовилися сказати, де був президент РФ Володимир Путін під час нібито «атаки на його резиденцію» на Валдаї.

