Путін сподівається, що "генерал Зима" врятує його армію від поразки в Україні - Боррель

Російський диктатор Володимир Путін чекає на зиму, яка, на його думку, допоможе врятувати російську армію від поразки в Україні.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що очільник Кремля Путін чекає на зиму, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Про це головний дипломат ЄС сказав під час виступу у Європарламенті.

"Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід "генерала Зими", який завжди у підсумку рятував російську армію. Він чекає холоду, перебоїв з постачанням газу, високих цін і низьких температур, щоб підірвати нашу волю і надалі підтримувати Україну. Це місце, де можна попросити європейців зрозуміти, що стоїть на кону. Тому що наша підтримка України - це не просто питання щедрості", - заявив він.

Боррель завпевнив, що підтримка України Європейським союзом повинна бути незмінною. Оскільки, як він пояснив, "безпека України нерозривно пов'язана з нашою безпекою. Від того, що там вирішується, залежить і наше майбутнє".

Голова дипломатії ЄС наголосив, що єдиний спосіб забезпечення миру - це повернуті українські території.

"Для забезпечення миру Україні має бути повернута її територіальна цілісність і повний суверенітет; Росія має бути змушена визнати свою політичну і моральну відповідальність за війну, заплатити за відбудову і відповісти за людські злочини, які там відбулися", - зауважив він.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан заявив, що ЄС має дати "рішучу військову відповідь", якщо РФ застосує ядерну зброю проти України.

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