Навчання / © Reuters

Реклама

Росія запросила офіцерів армії США спостерігати за своїми щорічними стратегічними навчаннями разом із Білоруссю на кордоні з НАТО. Це рішення відбулося на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа завершити війну в Україні та налагодити стосунки з Москвою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Під час навчань, що проходили поблизу Мінська, білоруський міністр оборони генерал-лейтенант Віктор Хренін привітав щонайменше двох американських офіцерів: «Ми нічого не приховуємо», — зазначив він після рукостискання. За словами Хреніна, «діалог із США покращується», а навчання були «затінені різними натяками», що вони можуть приховувати щось серйозніше.

Реклама

У маневрах брали участь понад три десятки країн, зокрема Індія та Іран, а також спостерігали представники Китаю, Північної Кореї та США. Ці навчання включали відпрацювання оборони Північного флоту та використання засобів електронної війни, які Росія застосовує проти українських дронів.

У вівторок Міноборони Білорусі повідомило, що під час навчань відпрацьовувалися плани застосування тактичної ядерної ракети «Орешник», яку минулого року Росія використовувала в Україні. Путін пообіцяв розмістити цю гіперзвукову зброю в Білорусі — на порозі НАТО.

За словами колишнього оборонного аташе Великої Британії у Москві Джона Форемана, запрошення США та інших союзників демонструє бажання Білорусі деескалувати напруженість із Заходом.

Водночас Кремль використав навчання для демонстрації сили та тиску на НАТО. Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що «НАТО фактично воює з Росією, надаючи пряму та непряму підтримку режиму в Києві».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025», які проходять неподалік кордонів Польщі, наближаються до завершення. У Європі зростає занепокоєння, що 30 тисяч військових, залучених до цих маневрів, можуть бути використані для нападу на одну з країн НАТО, подібно до ситуації після російських навчань «Захід-2021», що передували вторгненню в Україну.