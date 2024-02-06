Путін нагородив Володіна черговим орденом: як це впливає на руйнівні процеси у РФ

Російський опозиціонер наголошує, що ця репресивна машина вже не зупиниться.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін отримав чергову нагороду від російського президента Володимира Путіна. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков пригадав, що цей метод використовував свого часу і Адольф Гітлер, особливо, коли ситуація на фронті ставала все гіршою.

Про це Гудков розповів 24 каналу.

За словами політика, така діяльність завдає насамперед величезної шкоди самій країні-агресорці.

"Руйнівні процеси, які відбуваються всередині Росії, матимуть ще серйозніші наслідки від режиму Путіна, ніж зараз має Україна, бо вона відновиться, стане частиною НАТО, ЄС, цивілізованого світу. А що буде з Росією ми поки не знаємо",– підкреслив російський опозиціонер.

Прикметно, що Володіна нагородили після того, як Держдума підтримала законопроєкт про конфіскацію майна.

"Для спікера думи все так і є, бо якщо зникне російський диктатор, то найкраще, що чекає Володіна – суд в Гаазі. Він це прекрасно розуміє, тому висловив таку думку. Щобільше, його нагородили орденом одразу після того, як дума підтримала законопроєкт про конфіскацію майна. Фактично ним запускають масові репресії, які вже ширяться Росією", - вказано у повідомленні.

Російський опозиціонер наголошує, що ця репресивна машина вже не зупиниться.

"У спікера російської держдуми справді був талант управлінця, адміністратора, але він направив його на те, щоб показати найвищу міру лояльності Путіну. Такий настрій у всієї політичної верхівки Кремля – вони мають щодня доводити, що віддані диктаторові", - вказано у повідомленні.

Крім того, голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін придумав черговий план порятунку Володимира Путіна від суду у Гаазі – він закликав заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду на території Росії.

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