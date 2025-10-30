ТСН у соціальних мережах

30 жовтня 2025
Світ
Світ
Кількість переглядів
2753
Час на прочитання
1 хв

Путін наказав армії РФ припинити бої для допуску журналістів до Покровська, Мирнограда і Куп’янська

Російське Міноборони повідомило про тимчасове призупинення бойових дій для допуску медіа на Донеччині.

Віра Хмельницька
Путін наказав армії РФ припинити бої для допуску журналістів до Покровська, Мирнограда і Куп’янська

Путін наказав армії тимчасово припинити бойові дії для допуску журналістів до Покровська, Мирнограда та Куп’янська / © Associated Press

Російське Міноборони повідомило, що отримало від очільника Кремля Володимира Путіна наказ дозволити безперешкодний доступ іноземних та українських журналістів до районів Покровська, Мирнограда та Куп’янська, де, за версією РФ, українські війська перебувають у блокаді.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що російське командування нібито готове тимчасово призупинити бойові дії на 5–6 годин для створення коридорів безпечного в’їзду та виїзду журналістів.

Під час цього заходу гарантуватимуться умови безпеки як для представників ЗМІ, так і для російських військовослужбовців.

«Міністерство оборони РФ отримало наказ верховного головнокомандувача забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, зокрема й українських, у разі звернення до командування ЗСУ для відвідування районів блокування українських військ у Красноармійську (Покровськ), Димитрові (Мирноград) та Куп’янську», — йдеться у повідомленні міністерства країни-агресорки.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня тривають спроби військ РФ прорватися до Покровська на Донеччині. Окупанти використовують тактику малих груп та прагнуть закріпитися у східній і північній частині міста.

