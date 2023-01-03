Путін наказав показувати кіно про війну в Україні та про боротьбу з неонацизмом

В РФ також мають створити музеї про учасників "спецоперації" та провести у школах уроки на відповідну тему.

Президент Росії Володимир Путін доручив Мінкульту країни показувати у кінотеатрах документальні фільми про війну в Україні та "боротьбу з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології".

Про це свідчить відповідне доручення російського диктатора.

Згідно з документом, Міністерство культури РФ має організувати фестиваль патріотичного документального кіно. Відповідні пропозиції мають бути підготовані вже до 1 лютого 2023 року.

У дорученні також вказано, що російське Міноборони має сприяти документалістам у підготуванні кінематографічного матеріалу про учасників "спецоперації", які "виявили відвагу, мужність і героїзм".

Окрім того, Мінкульт та Міносвіти Росії мають до 1 квітня 2023 року створити "громадські простори, арт-обʼєкти та шкільні музеї" про учасників "спецоперації" та провести у школах уроки на відповідну тему.

Нагадаємо, що водночас російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації. Це інформація від джерел у проурядових засобах масової пропаганди. Таке негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента РФ напередодні новорічних свят.

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