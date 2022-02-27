Путін наказав привести ядерні сили Росії у підвищену бойову готовність: реакція Білого дому

У Вашингтоні назвали цей наказ шаблоном поведінки російського президента через надумані "загрози".

У неділю, 27 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін віддав наказ привести сили стримування своєї країни, включаючи ядерну зброю, у підвищену бойову готовність. У Білому домі вже відреагували на таке рішення Кремля.

Про це повідомляє CNN з посиланням на російські інформагентства.

“Високі посадовці провідних країн НАТО дозволили собі агресивно коментувати нашу країну, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу [ЗС РФ] привести Сили стримування російської армії у бойову готовність”, – сказав Путін під час відеоконференції з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

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Президент Росії також додав, що санкції проти Росії є незаконними.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі прокоментувала таке рішення Кремля, зауваживши, що цей наказ є шаблоном поведінки Путіна через надумані Кремлем "загрози".

"Це модель поведінки, яку ми бачили від президента Путіна в ході цього конфлікту, який створює загрози, яких не існує, щоб виправдати подальшу агресію. Світова спільнота та американський народ повинні дивитися на це крізь цю призму", - сказала вона в ефірі телеканалу АВС.

Відповідаючи на запитання про подальшу військову допомогу Україні та антиросійські санкції, Псакі відповіла, що США готові надіслати більше гуманітарних, економічних та оборонних військових поставок.

"Хочу відзначити, що санкції, про які ми оголосили вчора [про відключення низки російських банків від SWIFT], ставлять Росію в один ряд з Іраном, відрізаючи її від банківської системи зі світовою спільнотою", – сказала Псакі.

Псакі додала, що США залишаються в тісному контакті з президентом України Володимиром Зеленським і похвалила його за його лідерство протягом перших кількох днів нинішньої війни.

"Він мужньо виступає проти вторгнення президента Путіна і російського керівництва. Ми будемо підтримувати з ним тісний контакт", - пообіцяла речниця Білого дому.

Нагадаємо, 19 лютого, за п'ять днів до агресії проти України президент Росії Володимир Путін дав старт ядерним навчання із запуском балістичних та крилатих ракет.

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