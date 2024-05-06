Путін наказав провести навчання з ядерною зброєю: у ГУР пояснили мету диктатора

Юсов нагадав, що ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Тому "епохальної новини тут немає".

ГУР збирає інформацію про заплановані в Росії навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї, проте "нічого нового" тут немає.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається. Над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ", – сказав Юсов.

Він нагадав, що ядерний шантаж – це стабільна практика режиму Путіна. Тому "епохальної новини тут немає".

Нагадаємо, 6 травня 2024 року міністерство оборони країни-агресорки оголосило, що Генштаб РФ за дорученням Путіна найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".

Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російські навчання з нестратегічною ядерною зброєю "пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська до України".

Американський генерал Бен Годжес оцінив ядерні погрози Кремля. У РНБО свожю чергою пояснили намір Путіна "провести навчання з тактичної ядерної зброї".

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