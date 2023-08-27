Путін наказав усім приватним військовим компаніям підписати присягу на вірність Росії — що це означає

Йдеться і про "вагнерівців".

Очільник Кремля Володимир Путін підписав наказ про приведення до присяги на вірність РФ окремих категорій осіб, зокрема, із так званих "добровольчих формувань".

Про це йдеться на офіційному сайті Кремля, а також Reuters.

Путін підписав наказ про приведення до присяги на вірність РФ окремих категорій осіб, в тому числі із добровольчих формувань 01

Після ймовірної смерті засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Путін наказав усім приватним військовим компаніям, в тому числі, і "вагнерівцям" підписати присягу на вірність Росії. Саме про це і йдеться у цьому указі.

"Запровадження Путіним обов’язкової присяги для співробітників "Вагнера" та інших приватних військових підрядників було чітким кроком, спрямованим на більш жорсткий державний контроль над такими групами", - зазначає Reuters.

Нагадаємо, 23 серпня у РФ розбився літак, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, Все, що відомо про це – читайте у матеріалі.

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